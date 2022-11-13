https://ria.ru/20221113/sholts-1831148418.html

В Сети поприветствовали правду о России, которую неожиданно сказал Шольц

В Сети поприветствовали правду о России, которую неожиданно сказал Шольц - РИА Новости, 13.11.2022

В Сети поприветствовали правду о России, которую неожиданно сказал Шольц

Пользователи Twitter активно обсуждают заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Берлин намеренно не вводил санкции против российского газа из-за... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T11:10

2022-11-13T11:10

2022-11-13T13:14

олаф шольц

россия

германия

сша

северный поток — 2

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827247026_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_0c6b5844c8a8fd242e84fe6e225abe31.jpg

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Берлин намеренно не вводил санкции против российского газа из-за зависимости от него других стран. "Чтобы прийти к такому выводу, пришлось проделать серьезную умственную гимнастику", — пошутил один из комментаторов. "Ведь только Германия от него не зависела, правда, Шольц?" — саркастически ответил другой."НАТО диктует и решает, а остальные подчиняются! Поэтому ваши заявления ничего не стоят", — заявил третий. "Договоритесь с Россией о возобновлении поставок газа в Германию, экономика из-за этого страдает. И ради чего? Потому что США велят нам это сделать", — поделился мнением пользователь. "Будьте смелы и отремонтируйте поврежденную нитку газопровода "Северный поток — 2", пока США его окончательно не взорвали", — заключили читатели. О газе Шольц говорил на днях в эфире телепрограммы NDR vor Ort. По его словам, ни Германия, ни ЕС, ни страны G7 не стали вводить санкции против российского газа, потому что не хотели создавать трудности тем, кто зависит от поставок из России больше, чем Берлин. С начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом еще с лета страны ЕС и G7 обсуждают возможность установления потолка цен на российский газ, но эта идея пока не получила широкой поддержки. Президент Владимир Путин, комментируя подобные предложения, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20221113/putin-1831132298.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221109/gaz-1830156230.html

россия

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

олаф шольц, россия, германия, сша, северный поток — 2, нато, в мире