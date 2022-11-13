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В США заявили о сохранении санкций против России после конфликта на Украине - РИА Новости, 13.11.2022
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В США заявили о сохранении санкций против России после конфликта на Украине
В США заявили о сохранении санкций против России после конфликта на Украине - РИА Новости, 13.11.2022
В США заявили о сохранении санкций против России после конфликта на Украине
США не исключают корректировку санкций, но часть из них может сохраниться после завершения конфликта на Украине, заявила глава минфина США Джанет Йеллен. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T18:59
2022-11-13T19:33
в мире
джанет йеллен
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министерство финансов сша
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. США не исключают корректировку санкций, но часть из них может сохраниться после завершения конфликта на Украине, заявила глава минфина США Джанет Йеллен."Я думаю, что в контексте некоторого мирного соглашения, корректировка санкций возможна и может быть уместной. С учетом того, что произошло, мы бы посчитали, что некоторым санкциям, возможно, следует оставаться в силе", - отметила она в интервью газете Wall Street Journal.Она добавила, что Вашингтон может воспользоваться нефтью из стратегических резервов, если Россия сократит экспорт нефти.Отмечается, что ЕС решил расширить меры по ограничению цены на нефть, в результате чего суда, которые перевозят российскую нефть, могут потерять доступ к европейским морским услугам. Согласно осведомленным источникам, американские чиновники обеспокоены тем, что суда перестанут перевозить нефть из РФ из страха потерять доступ к европейским страхованию и финансированию поставок нефти не из России.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221111/sanktsii-1830953612.html
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в мире, джанет йеллен, владимир путин, россия, украина, сша, министерство финансов сша, евросоюз
В мире, Джанет Йеллен, Владимир Путин, Россия, Украина, США, Министерство финансов США, Евросоюз
18:59 13.11.2022 (обновлено: 19:33 13.11.2022)
 
В США заявили о сохранении санкций против России после конфликта на Украине

Глава Минфина США Йеллен: ряд санкций против России сохранится после конфликта на Украине

© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. США не исключают корректировку санкций, но часть из них может сохраниться после завершения конфликта на Украине, заявила глава минфина США Джанет Йеллен.
"Я думаю, что в контексте некоторого мирного соглашения, корректировка санкций возможна и может быть уместной. С учетом того, что произошло, мы бы посчитали, что некоторым санкциям, возможно, следует оставаться в силе", - отметила она в интервью газете Wall Street Journal.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 20:05
Источник рассказал, почему ЕС медлит с новыми антироссийскими санкциями
Она добавила, что Вашингтон может воспользоваться нефтью из стратегических резервов, если Россия сократит экспорт нефти.
Отмечается, что ЕС решил расширить меры по ограничению цены на нефть, в результате чего суда, которые перевозят российскую нефть, могут потерять доступ к европейским морским услугам. Согласно осведомленным источникам, американские чиновники обеспокоены тем, что суда перестанут перевозить нефть из РФ из страха потерять доступ к европейским страхованию и финансированию поставок нефти не из России.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Зрители на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
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В миреДжанет ЙелленВладимир ПутинРоссияУкраинаСШАМинистерство финансов СШАЕвросоюз
 
 
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