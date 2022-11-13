18:59 13.11.2022 (обновлено: 19:33 13.11.2022)
В США заявили о сохранении санкций против России после конфликта на Украине
Глава Минфина США Йеллен: ряд санкций против России сохранится после конфликта на Украине
© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. США не исключают корректировку санкций, но часть из них может сохраниться после завершения конфликта на Украине, заявила глава минфина США Джанет Йеллен.
"Я думаю, что в контексте некоторого мирного соглашения, корректировка санкций возможна и может быть уместной. С учетом того, что произошло, мы бы посчитали, что некоторым санкциям, возможно, следует оставаться в силе", - отметила она в интервью газете Wall Street Journal.
Она добавила, что Вашингтон может воспользоваться нефтью из стратегических резервов, если Россия сократит экспорт нефти.
Отмечается, что ЕС решил расширить меры по ограничению цены на нефть, в результате чего суда, которые перевозят российскую нефть, могут потерять доступ к европейским морским услугам. Согласно осведомленным источникам, американские чиновники обеспокоены тем, что суда перестанут перевозить нефть из РФ из страха потерять доступ к европейским страхованию и финансированию поставок нефти не из России.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
4 ноября, 08:00На Западе ждут коллапса России