https://ria.ru/20221113/sanktsii-1831208524.html

В США заявили о сохранении санкций против России после конфликта на Украине

В США заявили о сохранении санкций против России после конфликта на Украине - РИА Новости, 13.11.2022

В США заявили о сохранении санкций против России после конфликта на Украине

США не исключают корректировку санкций, но часть из них может сохраниться после завершения конфликта на Украине, заявила глава минфина США Джанет Йеллен. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T18:59

2022-11-13T18:59

2022-11-13T19:33

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министерство финансов сша

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. США не исключают корректировку санкций, но часть из них может сохраниться после завершения конфликта на Украине, заявила глава минфина США Джанет Йеллен."Я думаю, что в контексте некоторого мирного соглашения, корректировка санкций возможна и может быть уместной. С учетом того, что произошло, мы бы посчитали, что некоторым санкциям, возможно, следует оставаться в силе", - отметила она в интервью газете Wall Street Journal.Она добавила, что Вашингтон может воспользоваться нефтью из стратегических резервов, если Россия сократит экспорт нефти.Отмечается, что ЕС решил расширить меры по ограничению цены на нефть, в результате чего суда, которые перевозят российскую нефть, могут потерять доступ к европейским морским услугам. Согласно осведомленным источникам, американские чиновники обеспокоены тем, что суда перестанут перевозить нефть из РФ из страха потерять доступ к европейским страхованию и финансированию поставок нефти не из России.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221111/sanktsii-1830953612.html

https://ria.ru/20221104/zapad-1829063311.html

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в мире, джанет йеллен, владимир путин, россия, украина, сша, министерство финансов сша, евросоюз