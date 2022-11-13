https://ria.ru/20221113/sanktsii-1831148880.html

СМИ рассказали о "важнейшем" подарке, который Запад преподнес России

СМИ рассказали о "важнейшем" подарке, который Запад преподнес России - РИА Новости, 13.11.2022

СМИ рассказали о "важнейшем" подарке, который Запад преподнес России

Экономическая война, развязанная западными странами против Москвы, подарила России нового важнейшего союзника — Китай, пишет немецкое издание Deutsche... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T11:15

2022-11-13T11:15

2022-11-13T13:07

экономика

москва

россия

китай

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Экономическая война, развязанная западными странами против Москвы, подарила России нового важнейшего союзника — Китай, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.Как отметил автор статьи Грегори Улиг, по экспорту Поднебесная обогнала европейские страны.Кроме того, по информации издания, у Москвы и Пекина есть потенциал для наращивая объемов торговли в сфере железнодорожных перевозок."Это позволит поставлять товары намного быстрее", — говорится в публикации.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и задумались об отказе от энергоносителей из России. Все это обернулось проблемами для самих Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20221113/germaniya-1831134811.html

москва

россия

китай

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, москва, россия, китай, санкции в отношении россии