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СМИ рассказали о "важнейшем" подарке, который Запад преподнес России - РИА Новости, 13.11.2022
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СМИ рассказали о "важнейшем" подарке, который Запад преподнес России
СМИ рассказали о "важнейшем" подарке, который Запад преподнес России - РИА Новости, 13.11.2022
СМИ рассказали о "важнейшем" подарке, который Запад преподнес России
Экономическая война, развязанная западными странами против Москвы, подарила России нового важнейшего союзника — Китай, пишет немецкое издание Deutsche... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T11:15
2022-11-13T13:07
экономика
москва
россия
китай
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Экономическая война, развязанная западными странами против Москвы, подарила России нового важнейшего союзника — Китай, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.Как отметил автор статьи Грегори Улиг, по экспорту Поднебесная обогнала европейские страны.Кроме того, по информации издания, у Москвы и Пекина есть потенциал для наращивая объемов торговли в сфере железнодорожных перевозок."Это позволит поставлять товары намного быстрее", — говорится в публикации.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и задумались об отказе от энергоносителей из России. Все это обернулось проблемами для самих Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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экономика, москва, россия, китай, санкции в отношении россии
Экономика, Москва, Россия, Китай, Санкции в отношении России
11:15 13.11.2022 (обновлено: 13:07 13.11.2022)
 
СМИ рассказали о "важнейшем" подарке, который Запад преподнес России

Обозреватель DWN Улиг: экономические санкции Запада подарили России союзника в лице Китая

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМосковский Кремль и здание МИД России
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Московский Кремль и здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Экономическая война, развязанная западными странами против Москвы, подарила России нового важнейшего союзника — Китай, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Как отметил автор статьи Грегори Улиг, по экспорту Поднебесная обогнала европейские страны.
"Экспорт из КНР в Россию летом вырос на 23 процента, это помогло Пекину обогнать Европу. В октябре товарооборот между странами увеличился на 35 процентов", — следует из официальных данных, на которые ссылается DWN.
Кроме того, по информации издания, у Москвы и Пекина есть потенциал для наращивая объемов торговли в сфере железнодорожных перевозок.
"Это позволит поставлять товары намного быстрее", — говорится в публикации.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и задумались об отказе от энергоносителей из России. Все это обернулось проблемами для самих Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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