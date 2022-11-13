https://ria.ru/20221113/sammit-1831226963.html
Шольц сожалеет, что Путин не будет участвовать в саммите G20
Шольц сожалеет, что Путин не будет участвовать в саммите G20 - РИА Новости, 13.11.2022
Шольц сожалеет, что Путин не будет участвовать в саммите G20
Канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаление по поводу решения президента России Владимира Путина не участвовать в саммите G20 на Бали, передает агентство DPA. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T21:29
2022-11-13T21:29
2022-11-13T21:50
в мире
цены на нефть
владимир путин
олаф шольц
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
германия
бали
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БЕРЛИН, 13 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаление по поводу решения президента России Владимира Путина не участвовать в саммите G20 на Бали, передает агентство DPA."Было бы хорошо, если бы президент Путин поехал на саммит G20", — заявил политик во время рабочего визита в Ханой.По его мнению, российскому лидеру пришлось бы столкнуться с вопросами и критикой со стороны многих стран.G20 — главный форум международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85 процентов мирового ВВП, более 75 процентов мировой торговли и около двух третей населения мира. В этом году встреча лидеров "Большой двадцатки" пройдет на Бали 15-16 ноября.Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Как пояснил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, неучастие Путина в саммите связано с его графиком и необходимостью нахождения в России. По словам пресс-секретаря президента, видео- или онлайн-обращение главы государства также не планируется.
https://ria.ru/20221113/indoneziya-1831194339.html
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РИА Новости
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в мире, цены на нефть, владимир путин, олаф шольц, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, германия, бали, большая двадцатка, саммит g20, сергей лавров
В мире, Цены на нефть, Владимир Путин, Олаф Шольц, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Германия, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20, Сергей Лавров
21:29 13.11.2022 (обновлено: 21:50 13.11.2022)
Шольц сожалеет, что Путин не будет участвовать в саммите G20
DPA: канцлер ФРГ Шольц сожалеет о решении Путина не участвовать в саммите G20 на Бали