https://ria.ru/20221113/sammit-1831226963.html

Шольц сожалеет, что Путин не будет участвовать в саммите G20

Шольц сожалеет, что Путин не будет участвовать в саммите G20 - РИА Новости, 13.11.2022

Шольц сожалеет, что Путин не будет участвовать в саммите G20

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаление по поводу решения президента России Владимира Путина не участвовать в саммите G20 на Бали, передает агентство DPA. РИА Новости, 13.11.2022

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2022-11-13T21:29

2022-11-13T21:50

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БЕРЛИН, 13 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаление по поводу решения президента России Владимира Путина не участвовать в саммите G20 на Бали, передает агентство DPA."Было бы хорошо, если бы президент Путин поехал на саммит G20", — заявил политик во время рабочего визита в Ханой.По его мнению, российскому лидеру пришлось бы столкнуться с вопросами и критикой со стороны многих стран.G20 — главный форум международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85 процентов мирового ВВП, более 75 процентов мировой торговли и около двух третей населения мира. В этом году встреча лидеров "Большой двадцатки" пройдет на Бали 15-16 ноября.Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Как пояснил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, неучастие Путина в саммите связано с его графиком и необходимостью нахождения в России. По словам пресс-секретаря президента, видео- или онлайн-обращение главы государства также не планируется.

https://ria.ru/20221113/indoneziya-1831194339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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