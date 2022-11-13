Рейтинг@Mail.ru
Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20 - РИА Новости, 13.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221113/sammit-1831167349.html
Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20
Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20 - РИА Новости, 13.11.2022
Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл на индонезийский остров Бали, где будет представлять Россию на саммите "Группы двадцати", который пройдёт 15-16 ноября,... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T14:33
2022-11-13T16:51
в мире
бали
большая двадцатка
саммит g20
сергей лавров
сергей вершинин
сергей рябков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
ДЕНПАСАР (Индонезия), 13 ноя- РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл на индонезийский остров Бали, где будет представлять Россию на саммите "Группы двадцати", который пройдёт 15-16 ноября, передаёт корреспондент РИА Новости.Главу российской дипломатии на Бали встретили традиционными танцами в национальных костюмах и игрой на барабанах. Погода оказалась не так благосклонна - в небе сверкают молнии, слышны раскаты грома.Как и на Восточноазиатском саммите в Камбодже до этого Лаврову подали трап с красной ковровой дорожкой, хотя президента США Джо Байдена там приветствовали без неё. Недалеко от самолёта Лаврова были припаркованы американские вертолёты, однако самолёт Байдена, по всей видимости, ещё не прилетел из Камбоджи. Утром американский президент также с опозданием прибыл на заседание саммита, но успел к выступлению Лаврова.На полях саммита у российского министра запланировано несколько двусторонних встреч. Как ранее заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, российская сторона не планировала организовывать контакты с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, американцы знают российскую позицию "по всем аспектам".На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщил ранее МИД РФ. В российском дипведомстве подчеркнули, что потенциал "Группы двадцати" сейчас снижается из-за деструктивных тенденций на фоне непростой ситуации в мировой экономике, вызовов, затрагивающих стабильность сырьевых рынков, цепочек поставок и финансовой системы. Большинство из них является следствием грубых экономических просчетов, недобросовестной конкуренции и открытой конфронтации США и ЕС на международной арене, добавили в МИД РФ.Россия намерена добиваться укрепления статуса "двадцатки" как ведущего многостороннего экономического форума, препятствовать любым попыткам искусственной политизации деятельности этого объединения в угоду узкокорыстным интересам, заключили в российском министерстве. Россия также подтверждает готовность оставаться надежным поставщиком продовольственной продукции и энергетических ресурсов на зарубежные рынки на коммерческой и гуманитарной основах, отвергая, однако, любые попытки ценового и иного внешнего давления.Ранее в Женеве прошли переговоры по "продуктовой сделке" между российской делегацией и представителями ООН. Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, они были детальными и полезными. В то же время Вершинин подчеркнул, что Россия не удовлетворена процессом выполнения меморандума о взаимопонимании по экспорту сельхозпродукции и призывает принять меры.
https://ria.ru/20221113/g20-1831159482.html
https://ria.ru/20221113/g20-1831125360.html
бали
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бали, большая двадцатка, саммит g20, сергей лавров, сергей вершинин, сергей рябков, россия, сша, евросоюз, оон
В мире, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20, Сергей Лавров, Сергей Вершинин, Сергей Рябков, Россия, США, Евросоюз, ООН
14:33 13.11.2022 (обновлено: 16:51 13.11.2022)
 
Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20

На Бали на саммите G20 главу МИД России Лаврова встретили цветами и танцами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЕНПАСАР (Индонезия), 13 ноя- РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл на индонезийский остров Бали, где будет представлять Россию на саммите "Группы двадцати", который пройдёт 15-16 ноября, передаёт корреспондент РИА Новости.
Главу российской дипломатии на Бали встретили традиционными танцами в национальных костюмах и игрой на барабанах. Погода оказалась не так благосклонна - в небе сверкают молнии, слышны раскаты грома.
Как и на Восточноазиатском саммите в Камбодже до этого Лаврову подали трап с красной ковровой дорожкой, хотя президента США Джо Байдена там приветствовали без неё. Недалеко от самолёта Лаврова были припаркованы американские вертолёты, однако самолёт Байдена, по всей видимости, ещё не прилетел из Камбоджи. Утром американский президент также с опозданием прибыл на заседание саммита, но успел к выступлению Лаврова.
На полях саммита у российского министра запланировано несколько двусторонних встреч. Как ранее заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, российская сторона не планировала организовывать контакты с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, американцы знают российскую позицию "по всем аспектам".
На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщил ранее МИД РФ. В российском дипведомстве подчеркнули, что потенциал "Группы двадцати" сейчас снижается из-за деструктивных тенденций на фоне непростой ситуации в мировой экономике, вызовов, затрагивающих стабильность сырьевых рынков, цепочек поставок и финансовой системы. Большинство из них является следствием грубых экономических просчетов, недобросовестной конкуренции и открытой конфронтации США и ЕС на международной арене, добавили в МИД РФ.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
Вчера, 13:19
МИД заявил о нежизнеспособности расширения повестки G20 вопросами мира
Россия намерена добиваться укрепления статуса "двадцатки" как ведущего многостороннего экономического форума, препятствовать любым попыткам искусственной политизации деятельности этого объединения в угоду узкокорыстным интересам, заключили в российском министерстве. Россия также подтверждает готовность оставаться надежным поставщиком продовольственной продукции и энергетических ресурсов на зарубежные рынки на коммерческой и гуманитарной основах, отвергая, однако, любые попытки ценового и иного внешнего давления.
Ранее в Женеве прошли переговоры по "продуктовой сделке" между российской делегацией и представителями ООН. Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, они были детальными и полезными. В то же время Вершинин подчеркнул, что Россия не удовлетворена процессом выполнения меморандума о взаимопонимании по экспорту сельхозпродукции и призывает принять меры.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
Вчера, 06:46
Сунак пообещал "раскритиковать" Россию на саммите G20, пишут СМИ
 
В миреБалиБольшая двадцаткаСаммит G20Сергей ЛавровСергей ВершининСергей РябковРоссияСШАЕвросоюзООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала