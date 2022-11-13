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Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20

Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20 - РИА Новости, 13.11.2022

Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл на индонезийский остров Бали, где будет представлять Россию на саммите "Группы двадцати", который пройдёт 15-16 ноября,... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T14:33

2022-11-13T14:33

2022-11-13T16:51

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ДЕНПАСАР (Индонезия), 13 ноя- РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл на индонезийский остров Бали, где будет представлять Россию на саммите "Группы двадцати", который пройдёт 15-16 ноября, передаёт корреспондент РИА Новости.Главу российской дипломатии на Бали встретили традиционными танцами в национальных костюмах и игрой на барабанах. Погода оказалась не так благосклонна - в небе сверкают молнии, слышны раскаты грома.Как и на Восточноазиатском саммите в Камбодже до этого Лаврову подали трап с красной ковровой дорожкой, хотя президента США Джо Байдена там приветствовали без неё. Недалеко от самолёта Лаврова были припаркованы американские вертолёты, однако самолёт Байдена, по всей видимости, ещё не прилетел из Камбоджи. Утром американский президент также с опозданием прибыл на заседание саммита, но успел к выступлению Лаврова.На полях саммита у российского министра запланировано несколько двусторонних встреч. Как ранее заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, российская сторона не планировала организовывать контакты с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, американцы знают российскую позицию "по всем аспектам".На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщил ранее МИД РФ. В российском дипведомстве подчеркнули, что потенциал "Группы двадцати" сейчас снижается из-за деструктивных тенденций на фоне непростой ситуации в мировой экономике, вызовов, затрагивающих стабильность сырьевых рынков, цепочек поставок и финансовой системы. Большинство из них является следствием грубых экономических просчетов, недобросовестной конкуренции и открытой конфронтации США и ЕС на международной арене, добавили в МИД РФ.Россия намерена добиваться укрепления статуса "двадцатки" как ведущего многостороннего экономического форума, препятствовать любым попыткам искусственной политизации деятельности этого объединения в угоду узкокорыстным интересам, заключили в российском министерстве. Россия также подтверждает готовность оставаться надежным поставщиком продовольственной продукции и энергетических ресурсов на зарубежные рынки на коммерческой и гуманитарной основах, отвергая, однако, любые попытки ценового и иного внешнего давления.Ранее в Женеве прошли переговоры по "продуктовой сделке" между российской делегацией и представителями ООН. Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, они были детальными и полезными. В то же время Вершинин подчеркнул, что Россия не удовлетворена процессом выполнения меморандума о взаимопонимании по экспорту сельхозпродукции и призывает принять меры.

https://ria.ru/20221113/g20-1831159482.html

https://ria.ru/20221113/g20-1831125360.html

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в мире, бали, большая двадцатка, саммит g20, сергей лавров, сергей вершинин, сергей рябков, россия, сша, евросоюз, оон