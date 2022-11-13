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России на Украине нужно идти до конца, заявил Рогозин - РИА Новости, 13.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221113/rogozin-1831209534.html
России на Украине нужно идти до конца, заявил Рогозин
России на Украине нужно идти до конца, заявил Рогозин - РИА Новости, 13.11.2022
России на Украине нужно идти до конца, заявил Рогозин
На поле боя в зоне проведения СВО стоит экзистенциальный выбор - либо мы, либо они, так что России необходимо идти до конца, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T19:06
2022-11-13T19:06
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий рогозин
сергей суровикин
босния и герцеговина
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. На поле боя в зоне проведения СВО стоит экзистенциальный выбор - либо мы, либо они, так что России необходимо идти до конца, заявил в интервью РИА Новости экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, находящийся в зоне операции."Противник очень мотивированный, давайте говорить откровенно. И у наших бойцов высочайшая мотивация... Противника надо оценивать очень серьезно... Это экзистенциальный выбор для нашей Родины - либо мы, либо они. Мы сегодня схватились в смертельной схватке с лютым врагом, который ставит под сомнение все существование нашей страны. Поэтому мотивация наша должна быть (такая) - идти до конца", - сказал Рогозин.Он добавил, что ранее об этом говорил командующий российской группировкой в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин. При этом, добавил экс-глава "Роскосмоса", необходимо понимать, что это "борьба вдолгую". Рогозин также напомнил, что высокотехнологичный противник России готовился к конфликту несколько лет, "накачивая мышцы вооруженных сил Украины и национальных батальонов".Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ДНР и ЛНР. По его словам, группа получила название в честь русских добровольцев, воевавших в Боснии и Герцеговине в 90-е годы."Царскими волками" в СМИ называли второй русский добровольческий отряд, действовавший в Боснии и Герцеговине (БиГ) после распада Югославии. Подразделение, созданное в ноябре 1992 года в городе Вишеграде на востоке республики, воевало на стороне местных сербов до августа 1993 года. После Вишеграда отряд дислоцировался в городе Прибой на северо-востоке БиГ, а также в Илидже на западной окраине Сараева. Первым командиром отряда был Александр Мухарев с позывным "Ас", ранее принимавший участие в вооруженном конфликте в Приднестровье. По данным открытых источников, через отряд за все время его существования прошли около 30 добровольцев. В общей сложности за время войны в Боснии действовало три русских добровольческих отряда, а также отдельное казачье подразделение.
https://ria.ru/20221113/obuchenie-1831187155.html
босния и герцеговина
украина
донецкая народная республика
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в мире, дмитрий рогозин, сергей суровикин, босния и герцеговина, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Рогозин, Сергей Суровикин, Босния и Герцеговина, Украина, Донецкая Народная Республика
19:06 13.11.2022
 
России на Украине нужно идти до конца, заявил Рогозин

Экс-глава Роскосмоса Рогозин заявил, что России на Украине нужно идти до конца

© Фото : РоскосмосДмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© Фото : Роскосмос
Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. На поле боя в зоне проведения СВО стоит экзистенциальный выбор - либо мы, либо они, так что России необходимо идти до конца, заявил в интервью РИА Новости экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, находящийся в зоне операции.
"Противник очень мотивированный, давайте говорить откровенно. И у наших бойцов высочайшая мотивация... Противника надо оценивать очень серьезно... Это экзистенциальный выбор для нашей Родины - либо мы, либо они. Мы сегодня схватились в смертельной схватке с лютым врагом, который ставит под сомнение все существование нашей страны. Поэтому мотивация наша должна быть (такая) - идти до конца", - сказал Рогозин.
Он добавил, что ранее об этом говорил командующий российской группировкой в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин. При этом, добавил экс-глава "Роскосмоса", необходимо понимать, что это "борьба вдолгую". Рогозин также напомнил, что высокотехнологичный противник России готовился к конфликту несколько лет, "накачивая мышцы вооруженных сил Украины и национальных батальонов".
Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ДНР и ЛНР. По его словам, группа получила название в честь русских добровольцев, воевавших в Боснии и Герцеговине в 90-е годы.
"Царскими волками" в СМИ называли второй русский добровольческий отряд, действовавший в Боснии и Герцеговине (БиГ) после распада Югославии. Подразделение, созданное в ноябре 1992 года в городе Вишеграде на востоке республики, воевало на стороне местных сербов до августа 1993 года. После Вишеграда отряд дислоцировался в городе Прибой на северо-востоке БиГ, а также в Илидже на западной окраине Сараева. Первым командиром отряда был Александр Мухарев с позывным "Ас", ранее принимавший участие в вооруженном конфликте в Приднестровье. По данным открытых источников, через отряд за все время его существования прошли около 30 добровольцев. В общей сложности за время войны в Боснии действовало три русских добровольческих отряда, а также отдельное казачье подразделение.
Рогозин об обучении военных в Донбассе разведывательной и штурмовой деятельности - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
Вчера, 17:04Специальная военная операция на Украине
"Царские волки" обучают военных Донбасса разведке и штурму, сообщил Рогозин
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий РогозинСергей СуровикинБосния и ГерцеговинаУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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