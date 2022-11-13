России на Украине нужно идти до конца, заявил Рогозин
Экс-глава Роскосмоса Рогозин заявил, что России на Украине нужно идти до конца
© Фото : РоскосмосДмитрий Рогозин
© Фото : Роскосмос
Дмитрий Рогозин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. На поле боя в зоне проведения СВО стоит экзистенциальный выбор - либо мы, либо они, так что России необходимо идти до конца, заявил в интервью РИА Новости экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, находящийся в зоне операции.
"Противник очень мотивированный, давайте говорить откровенно. И у наших бойцов высочайшая мотивация... Противника надо оценивать очень серьезно... Это экзистенциальный выбор для нашей Родины - либо мы, либо они. Мы сегодня схватились в смертельной схватке с лютым врагом, который ставит под сомнение все существование нашей страны. Поэтому мотивация наша должна быть (такая) - идти до конца", - сказал Рогозин.
Он добавил, что ранее об этом говорил командующий российской группировкой в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин. При этом, добавил экс-глава "Роскосмоса", необходимо понимать, что это "борьба вдолгую". Рогозин также напомнил, что высокотехнологичный противник России готовился к конфликту несколько лет, "накачивая мышцы вооруженных сил Украины и национальных батальонов".
Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ДНР и ЛНР. По его словам, группа получила название в честь русских добровольцев, воевавших в Боснии и Герцеговине в 90-е годы.
"Царскими волками" в СМИ называли второй русский добровольческий отряд, действовавший в Боснии и Герцеговине (БиГ) после распада Югославии. Подразделение, созданное в ноябре 1992 года в городе Вишеграде на востоке республики, воевало на стороне местных сербов до августа 1993 года. После Вишеграда отряд дислоцировался в городе Прибой на северо-востоке БиГ, а также в Илидже на западной окраине Сараева. Первым командиром отряда был Александр Мухарев с позывным "Ас", ранее принимавший участие в вооруженном конфликте в Приднестровье. По данным открытых источников, через отряд за все время его существования прошли около 30 добровольцев. В общей сложности за время войны в Боснии действовало три русских добровольческих отряда, а также отдельное казачье подразделение.