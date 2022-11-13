https://ria.ru/20221113/rogozin-1831170433.html

Рогозин рассказал, кто придумал ему позывной в честь ракеты "Сармат"

Рогозин рассказал, кто придумал ему позывной в честь ракеты "Сармат" - РИА Новости, 13.11.2022

Рогозин рассказал, кто придумал ему позывной в честь ракеты "Сармат"

Находящийся в зоне специальной военной операции (СВО) экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что позывной "Сармат" придумали для него... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T15:05

2022-11-13T15:05

2022-11-13T15:19

специальная военная операция на украине

дмитрий рогозин

луганская народная республика

донецкая народная республика

северный полюс

плесецк (космодром)

сармат (ракета)

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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Находящийся в зоне специальной военной операции (СВО) экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что позывной "Сармат" придумали для него боевые товарищи."Я позывной не выбирал, но мои товарищи - они просто меня вот так называют. Поэтому, собственно говоря, такой позывной закрепился", - рассказал Рогозин, добавив, что такая условность нужна, "чтобы было удобнее общаться в рамках радиообмена".Он напомнил, что возглавлял рабочую группу, куда входили представители Минобороны РФ и предприятий "Роскосмоса", а также "Ростеха", и эта рабочая группа справилась с важнейшей задачей начала летно-конструкторских испытаний тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".По словам экс-главы Роскосмоса, появление такого оружия, как "Сармат", является уникальным событием, происходящим в оборонке раз в 40-50 лет.Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что возглавляет в зоне СВО группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР.МБР "Сармат" должна заменить ракету "Воевода". Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. Новая ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный. "Сармат" имеет новое боевое оснащение, у него повышены возможности преодолевая системы противоракетной обороны. Первый пуск "Сармата" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома "Плесецк" прошел 20 апреля 2022 года."Царскими волками" в СМИ называли второй русский добровольческий отряд, действовавший в Боснии и Герцеговине (БиГ) после распада Югославии. Подразделение, созданное в ноябре 1992 года в городе Вишеграде на востоке республики, воевало на стороне местных сербов до августа 1993 года. После Вишеграда отряд дислоцировался в городе Прибой на северо-востоке республики, а также в Илидже на западной окраине Сараева. Первым командиром отряда был Александр Мухарев с позывным "Ас", ранее принимавший участие в вооруженном конфликте в Приднестровье. По данным открытых источников, через отряд за все время его существования прошли около 30 добровольцев. В общей сложности за время войны в БиГ действовало три русских добровольческих отряда, а также отдельное казачье подразделение.

https://ria.ru/20221113/dobrovoltsy-1831151309.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

северный полюс

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Рогозин рассказал, как появился его позывной "Сармат" Рогозин рассказал, как появился его позывной "Сармат" 2022-11-13T15:05 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

дмитрий рогозин, луганская народная республика, донецкая народная республика, северный полюс, плесецк (космодром), сармат (ракета)