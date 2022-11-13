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Рогозин рассказал, кто придумал ему позывной в честь ракеты "Сармат" - РИА Новости, 13.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221113/rogozin-1831170433.html
Рогозин рассказал, кто придумал ему позывной в честь ракеты "Сармат"
Рогозин рассказал, кто придумал ему позывной в честь ракеты "Сармат" - РИА Новости, 13.11.2022
Рогозин рассказал, кто придумал ему позывной в честь ракеты "Сармат"
Находящийся в зоне специальной военной операции (СВО) экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что позывной "Сармат" придумали для него... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T15:05
2022-11-13T15:19
специальная военная операция на украине
дмитрий рогозин
луганская народная республика
донецкая народная республика
северный полюс
плесецк (космодром)
сармат (ракета)
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Находящийся в зоне специальной военной операции (СВО) экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что позывной "Сармат" придумали для него боевые товарищи."Я позывной не выбирал, но мои товарищи - они просто меня вот так называют. Поэтому, собственно говоря, такой позывной закрепился", - рассказал Рогозин, добавив, что такая условность нужна, "чтобы было удобнее общаться в рамках радиообмена".Он напомнил, что возглавлял рабочую группу, куда входили представители Минобороны РФ и предприятий "Роскосмоса", а также "Ростеха", и эта рабочая группа справилась с важнейшей задачей начала летно-конструкторских испытаний тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".По словам экс-главы Роскосмоса, появление такого оружия, как "Сармат", является уникальным событием, происходящим в оборонке раз в 40-50 лет.Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что возглавляет в зоне СВО группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР.МБР "Сармат" должна заменить ракету "Воевода". Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. Новая ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный. "Сармат" имеет новое боевое оснащение, у него повышены возможности преодолевая системы противоракетной обороны. Первый пуск "Сармата" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома "Плесецк" прошел 20 апреля 2022 года."Царскими волками" в СМИ называли второй русский добровольческий отряд, действовавший в Боснии и Герцеговине (БиГ) после распада Югославии. Подразделение, созданное в ноябре 1992 года в городе Вишеграде на востоке республики, воевало на стороне местных сербов до августа 1993 года. После Вишеграда отряд дислоцировался в городе Прибой на северо-востоке республики, а также в Илидже на западной окраине Сараева. Первым командиром отряда был Александр Мухарев с позывным "Ас", ранее принимавший участие в вооруженном конфликте в Приднестровье. По данным открытых источников, через отряд за все время его существования прошли около 30 добровольцев. В общей сложности за время войны в БиГ действовало три русских добровольческих отряда, а также отдельное казачье подразделение.
https://ria.ru/20221113/dobrovoltsy-1831151309.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
северный полюс
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Рогозин рассказал, как появился его позывной "Сармат"
Рогозин рассказал, как появился его позывной "Сармат"
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дмитрий рогозин, луганская народная республика, донецкая народная республика, северный полюс, плесецк (космодром), сармат (ракета)
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Рогозин, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Северный полюс, Плесецк (космодром), Сармат (ракета)
15:05 13.11.2022 (обновлено: 15:19 13.11.2022)
 
Рогозин рассказал, кто придумал ему позывной в честь ракеты "Сармат"

Рогозин рассказал, что позывной "Сармат" ему придумали товарищи в зоне спецоперации

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Находящийся в зоне специальной военной операции (СВО) экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что позывной "Сармат" придумали для него боевые товарищи.
"Я позывной не выбирал, но мои товарищи - они просто меня вот так называют. Поэтому, собственно говоря, такой позывной закрепился", - рассказал Рогозин, добавив, что такая условность нужна, "чтобы было удобнее общаться в рамках радиообмена".
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Он напомнил, что возглавлял рабочую группу, куда входили представители Минобороны РФ и предприятий "Роскосмоса", а также "Ростеха", и эта рабочая группа справилась с важнейшей задачей начала летно-конструкторских испытаний тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
По словам экс-главы Роскосмоса, появление такого оружия, как "Сармат", является уникальным событием, происходящим в оборонке раз в 40-50 лет.
Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что возглавляет в зоне СВО группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР.
МБР "Сармат" должна заменить ракету "Воевода". Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. Новая ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный. "Сармат" имеет новое боевое оснащение, у него повышены возможности преодолевая системы противоракетной обороны. Первый пуск "Сармата" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома "Плесецк" прошел 20 апреля 2022 года.
"Царскими волками" в СМИ называли второй русский добровольческий отряд, действовавший в Боснии и Герцеговине (БиГ) после распада Югославии. Подразделение, созданное в ноябре 1992 года в городе Вишеграде на востоке республики, воевало на стороне местных сербов до августа 1993 года. После Вишеграда отряд дислоцировался в городе Прибой на северо-востоке республики, а также в Илидже на западной окраине Сараева. Первым командиром отряда был Александр Мухарев с позывным "Ас", ранее принимавший участие в вооруженном конфликте в Приднестровье. По данным открытых источников, через отряд за все время его существования прошли около 30 добровольцев. В общей сложности за время войны в БиГ действовало три русских добровольческих отряда, а также отдельное казачье подразделение.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий РогозинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСеверный полюсПлесецк (космодром)Сармат (ракета)
 
 
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