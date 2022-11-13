15:05 13.11.2022 (обновлено: 15:19 13.11.2022)
Рогозин рассказал, кто придумал ему позывной в честь ракеты "Сармат"
Рогозин рассказал, что позывной "Сармат" ему придумали товарищи в зоне спецоперации
ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Находящийся в зоне специальной военной операции (СВО) экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что позывной "Сармат" придумали для него боевые товарищи.
"Я позывной не выбирал, но мои товарищи - они просто меня вот так называют. Поэтому, собственно говоря, такой позывной закрепился", - рассказал Рогозин, добавив, что такая условность нужна, "чтобы было удобнее общаться в рамках радиообмена".
Он напомнил, что возглавлял рабочую группу, куда входили представители Минобороны РФ и предприятий "Роскосмоса", а также "Ростеха", и эта рабочая группа справилась с важнейшей задачей начала летно-конструкторских испытаний тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
По словам экс-главы Роскосмоса, появление такого оружия, как "Сармат", является уникальным событием, происходящим в оборонке раз в 40-50 лет.
МБР "Сармат" должна заменить ракету "Воевода". Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. Новая ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный. "Сармат" имеет новое боевое оснащение, у него повышены возможности преодолевая системы противоракетной обороны. Первый пуск "Сармата" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома "Плесецк" прошел 20 апреля 2022 года.
"Царскими волками" в СМИ называли второй русский добровольческий отряд, действовавший в Боснии и Герцеговине (БиГ) после распада Югославии. Подразделение, созданное в ноябре 1992 года в городе Вишеграде на востоке республики, воевало на стороне местных сербов до августа 1993 года. После Вишеграда отряд дислоцировался в городе Прибой на северо-востоке республики, а также в Илидже на западной окраине Сараева. Первым командиром отряда был Александр Мухарев с позывным "Ас", ранее принимавший участие в вооруженном конфликте в Приднестровье. По данным открытых источников, через отряд за все время его существования прошли около 30 добровольцев. В общей сложности за время войны в БиГ действовало три русских добровольческих отряда, а также отдельное казачье подразделение.