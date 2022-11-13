Рейтинг@Mail.ru
Рогозин заявил, что останется на передовой до победы России - РИА Новости, 13.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221113/rogozin-1831158697.html
Рогозин заявил, что останется на передовой до победы России
Рогозин заявил, что останется на передовой до победы России - РИА Новости, 13.11.2022
Рогозин заявил, что останется на передовой до победы России
Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, находящийся в настоящее время в зоне специальной военной операции, сообщил РИА Новости, что будет оставаться на... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T13:12
2022-11-13T13:25
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
дмитрий рогозин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831159662_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_784cb6756610e5905b652bc1cea6014c.jpg
ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, находящийся в настоящее время в зоне специальной военной операции, сообщил РИА Новости, что будет оставаться на передовой до того момента, когда победа России станет необратимой."Я планирую здесь быть ровно столько, сколько будет нужда во мне и в моих товарищах. Мы, когда сделаем свое дело - я думаю, что в этот момент, собственно говоря, кампания должна стать необратимой с точки зрения обеспечения победы для нашего народа и для людей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые должны отстоять свою землю", - сказал он.При этом Рогозин отметил, что он и его соратники не являются туристами и теми, кто приехал на Донбасс "покрасоваться перед камерой""Мы на передовой непосредственно с теми, кто отвечает за оснащение батальонов. Мы говорим с бригадой артиллерийской, мы говорим с корпусом, мы выясняем потребности, уточняем. Мы смотрим, как применяются те или иные технологии непосредственно на поле боя. То есть мы становимся частью этого большого, общего. И как мы потом можем оторваться?" - пояснил Рогозин.Ранее он сообщил РИА Новости, что возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. По его словам, группа получила название в честь отряда русских добровольцев, воевавших в Боснии и Герцеговине в 90-е годы."Царскими волками" в СМИ называли второй русский добровольческий отряд, действовавший в Боснии и Герцеговине (БиГ) после распада Югославии. Подразделение, созданное в ноябре 1992 года в городе Вишеграде на востоке республики, воевало на стороне местных сербов до августа 1993 года. После Вишеграда отряд дислоцировался в городе Прибой на северо-востоке республики, а также в Илидже на западной окраине Сараева. Первым командиром отряда был Александр Мухарев с позывным "Ас", ранее принимавший участие в вооруженном конфликте в Приднестровье. По данным открытых источников, через отряд за все время его существования прошли около 30 добровольцев. В общей сложности за время войны в БиГ действовало три русских добровольческих отряда, а также отдельное казачье подразделение.
https://ria.ru/20221111/rogozin-1830957694.html
https://ria.ru/20221112/spetsoperatsiya-1831101336.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Столько, сколько будет нужда во мне" – Рогозин о сроках своего пребывания на передовой
"Столько, сколько будет нужда во мне" – Рогозин о сроках своего пребывания на передовой
2022-11-13T13:12
true
PT1M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831159662_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b41382a4b2bde48b69a3217f2dce041f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий рогозин, безопасность
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Дмитрий Рогозин, Безопасность
13:12 13.11.2022 (обновлено: 13:25 13.11.2022)
 
Рогозин заявил, что останется на передовой до победы России

Рогозин заявил, что останется на передовой, пока победа России не станет необратимой

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, находящийся в настоящее время в зоне специальной военной операции, сообщил РИА Новости, что будет оставаться на передовой до того момента, когда победа России станет необратимой.
"Я планирую здесь быть ровно столько, сколько будет нужда во мне и в моих товарищах. Мы, когда сделаем свое дело - я думаю, что в этот момент, собственно говоря, кампания должна стать необратимой с точки зрения обеспечения победы для нашего народа и для людей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые должны отстоять свою землю", - сказал он.
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 20:23Специальная военная операция на Украине
Рогозин заявил о доверии Суровикину
При этом Рогозин отметил, что он и его соратники не являются туристами и теми, кто приехал на Донбасс "покрасоваться перед камерой"
"Мы на передовой непосредственно с теми, кто отвечает за оснащение батальонов. Мы говорим с бригадой артиллерийской, мы говорим с корпусом, мы выясняем потребности, уточняем. Мы смотрим, как применяются те или иные технологии непосредственно на поле боя. То есть мы становимся частью этого большого, общего. И как мы потом можем оторваться?" - пояснил Рогозин.
Ранее он сообщил РИА Новости, что возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. По его словам, группа получила название в честь отряда русских добровольцев, воевавших в Боснии и Герцеговине в 90-е годы.
"Царскими волками" в СМИ называли второй русский добровольческий отряд, действовавший в Боснии и Герцеговине (БиГ) после распада Югославии. Подразделение, созданное в ноябре 1992 года в городе Вишеграде на востоке республики, воевало на стороне местных сербов до августа 1993 года. После Вишеграда отряд дислоцировался в городе Прибой на северо-востоке республики, а также в Илидже на западной окраине Сараева. Первым командиром отряда был Александр Мухарев с позывным "Ас", ранее принимавший участие в вооруженном конфликте в Приднестровье. По данным открытых источников, через отряд за все время его существования прошли около 30 добровольцев. В общей сложности за время войны в БиГ действовало три русских добровольческих отряда, а также отдельное казачье подразделение.
Работа миномётного расчёта ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 21:35Специальная военная операция на Украине
Спецоперация, 12 ноября: Рогозин пообещал новое вооружение
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДмитрий РогозинБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала