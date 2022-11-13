https://ria.ru/20221113/rogozin-1831158697.html
Рогозин заявил, что останется на передовой до победы России
Рогозин заявил, что останется на передовой до победы России - РИА Новости, 13.11.2022
Рогозин заявил, что останется на передовой до победы России
Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, находящийся в настоящее время в зоне специальной военной операции, сообщил РИА Новости, что будет оставаться на... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T13:12
2022-11-13T13:12
2022-11-13T13:25
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
дмитрий рогозин
безопасность
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, находящийся в настоящее время в зоне специальной военной операции, сообщил РИА Новости, что будет оставаться на передовой до того момента, когда победа России станет необратимой."Я планирую здесь быть ровно столько, сколько будет нужда во мне и в моих товарищах. Мы, когда сделаем свое дело - я думаю, что в этот момент, собственно говоря, кампания должна стать необратимой с точки зрения обеспечения победы для нашего народа и для людей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые должны отстоять свою землю", - сказал он.При этом Рогозин отметил, что он и его соратники не являются туристами и теми, кто приехал на Донбасс "покрасоваться перед камерой""Мы на передовой непосредственно с теми, кто отвечает за оснащение батальонов. Мы говорим с бригадой артиллерийской, мы говорим с корпусом, мы выясняем потребности, уточняем. Мы смотрим, как применяются те или иные технологии непосредственно на поле боя. То есть мы становимся частью этого большого, общего. И как мы потом можем оторваться?" - пояснил Рогозин.Ранее он сообщил РИА Новости, что возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. По его словам, группа получила название в честь отряда русских добровольцев, воевавших в Боснии и Герцеговине в 90-е годы."Царскими волками" в СМИ называли второй русский добровольческий отряд, действовавший в Боснии и Герцеговине (БиГ) после распада Югославии. Подразделение, созданное в ноябре 1992 года в городе Вишеграде на востоке республики, воевало на стороне местных сербов до августа 1993 года. После Вишеграда отряд дислоцировался в городе Прибой на северо-востоке республики, а также в Илидже на западной окраине Сараева. Первым командиром отряда был Александр Мухарев с позывным "Ас", ранее принимавший участие в вооруженном конфликте в Приднестровье. По данным открытых источников, через отряд за все время его существования прошли около 30 добровольцев. В общей сложности за время войны в БиГ действовало три русских добровольческих отряда, а также отдельное казачье подразделение.
https://ria.ru/20221111/rogozin-1830957694.html
https://ria.ru/20221112/spetsoperatsiya-1831101336.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Столько, сколько будет нужда во мне" – Рогозин о сроках своего пребывания на передовой
"Столько, сколько будет нужда во мне" – Рогозин о сроках своего пребывания на передовой
2022-11-13T13:12
true
PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий рогозин, безопасность
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Дмитрий Рогозин, Безопасность
13:12 13.11.2022 (обновлено: 13:25 13.11.2022)
Рогозин заявил, что останется на передовой до победы России
Рогозин заявил, что останется на передовой, пока победа России не станет необратимой
ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, находящийся в настоящее время в зоне специальной военной операции, сообщил РИА Новости, что будет оставаться на передовой до того момента, когда победа России станет необратимой.
"Я планирую здесь быть ровно столько, сколько будет нужда во мне и в моих товарищах. Мы, когда сделаем свое дело - я думаю, что в этот момент, собственно говоря, кампания должна стать необратимой с точки зрения обеспечения победы для нашего народа и для людей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые должны отстоять свою землю", - сказал он.
При этом Рогозин отметил, что он и его соратники не являются туристами и теми, кто приехал на Донбасс "покрасоваться перед камерой"
"Мы на передовой непосредственно с теми, кто отвечает за оснащение батальонов. Мы говорим с бригадой артиллерийской, мы говорим с корпусом, мы выясняем потребности, уточняем. Мы смотрим, как применяются те или иные технологии непосредственно на поле боя. То есть мы становимся частью этого большого, общего. И как мы потом можем оторваться?" - пояснил Рогозин.
Ранее он сообщил РИА Новости, что возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. По его словам, группа получила название в честь отряда русских добровольцев, воевавших в Боснии и Герцеговине в 90-е годы.
"Царскими волками" в СМИ называли второй русский добровольческий отряд, действовавший в Боснии и Герцеговине (БиГ) после распада Югославии. Подразделение, созданное в ноябре 1992 года в городе Вишеграде на востоке республики, воевало на стороне местных сербов до августа 1993 года. После Вишеграда отряд дислоцировался в городе Прибой на северо-востоке республики, а также в Илидже на западной окраине Сараева. Первым командиром отряда был Александр Мухарев с позывным "Ас", ранее принимавший участие в вооруженном конфликте в Приднестровье. По данным открытых источников, через отряд за все время его существования прошли около 30 добровольцев. В общей сложности за время войны в БиГ действовало три русских добровольческих отряда, а также отдельное казачье подразделение.