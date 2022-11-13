https://ria.ru/20221113/rogozin-1831158697.html

Рогозин заявил, что останется на передовой до победы России

Рогозин заявил, что останется на передовой до победы России - РИА Новости, 13.11.2022

Рогозин заявил, что останется на передовой до победы России

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, находящийся в настоящее время в зоне специальной военной операции, сообщил РИА Новости, что будет оставаться на... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T13:12

2022-11-13T13:12

2022-11-13T13:25

россия

донецкая народная республика

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дмитрий рогозин

безопасность

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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, находящийся в настоящее время в зоне специальной военной операции, сообщил РИА Новости, что будет оставаться на передовой до того момента, когда победа России станет необратимой."Я планирую здесь быть ровно столько, сколько будет нужда во мне и в моих товарищах. Мы, когда сделаем свое дело - я думаю, что в этот момент, собственно говоря, кампания должна стать необратимой с точки зрения обеспечения победы для нашего народа и для людей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые должны отстоять свою землю", - сказал он.При этом Рогозин отметил, что он и его соратники не являются туристами и теми, кто приехал на Донбасс "покрасоваться перед камерой""Мы на передовой непосредственно с теми, кто отвечает за оснащение батальонов. Мы говорим с бригадой артиллерийской, мы говорим с корпусом, мы выясняем потребности, уточняем. Мы смотрим, как применяются те или иные технологии непосредственно на поле боя. То есть мы становимся частью этого большого, общего. И как мы потом можем оторваться?" - пояснил Рогозин.Ранее он сообщил РИА Новости, что возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. По его словам, группа получила название в честь отряда русских добровольцев, воевавших в Боснии и Герцеговине в 90-е годы."Царскими волками" в СМИ называли второй русский добровольческий отряд, действовавший в Боснии и Герцеговине (БиГ) после распада Югославии. Подразделение, созданное в ноябре 1992 года в городе Вишеграде на востоке республики, воевало на стороне местных сербов до августа 1993 года. После Вишеграда отряд дислоцировался в городе Прибой на северо-востоке республики, а также в Илидже на западной окраине Сараева. Первым командиром отряда был Александр Мухарев с позывным "Ас", ранее принимавший участие в вооруженном конфликте в Приднестровье. По данным открытых источников, через отряд за все время его существования прошли около 30 добровольцев. В общей сложности за время войны в БиГ действовало три русских добровольческих отряда, а также отдельное казачье подразделение.

https://ria.ru/20221111/rogozin-1830957694.html

https://ria.ru/20221112/spetsoperatsiya-1831101336.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Столько, сколько будет нужда во мне" – Рогозин о сроках своего пребывания на передовой "Столько, сколько будет нужда во мне" – Рогозин о сроках своего пребывания на передовой 2022-11-13T13:12 true PT1M05S

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Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий рогозин, безопасность