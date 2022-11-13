https://ria.ru/20221113/ritter-1831214398.html
Американский офицер раскрыл неудобную правду о поддерживаемых США украинцах
Американский офицер раскрыл неудобную правду о поддерживаемых США украинцах - РИА Новости, 13.11.2022
Американский офицер раскрыл неудобную правду о поддерживаемых США украинцах
Конгресс оказывает поддержку украинским националистам, подражающим немецким нацистам, рассказал в эфире YouTube-канала журналиста Ричарда Медхарста офицер... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T19:34
2022-11-13T19:34
2022-11-13T19:45
в мире
степан бандера
россия
сша
конгресс сша
украина
украинская повстанческая армия
организация украинских националистов
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Конгресс оказывает поддержку украинским националистам, подражающим немецким нацистам, рассказал в эфире YouTube-канала журналиста Ричарда Медхарста офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер."Степан Бандера стал отцом современного украинского национализма. Именно он сказал, что украинцы — не часть Галиции и не часть России, а самостоятельная этническая группа. <…> Их национализм берет свои корни из его идеологии", — объяснил военный.Риттер напомнил ведущему о преступлениях против мирного населения, совершенных сторонниками Бандеры в годы Великой Отечественной войны."С моральной точки зрения вы буквально не можете поддерживать и признавать легитимным все, что связано со Степаном Бандерой", — отметил он.При этом Соединенные Штаты открыто содействует украинским националистам. Так, в сентябре этого года бойцов украинского националистического полка "Азов"* приняли в конгрессе, обратил внимание офицер.Генеральная прокуратура России установила, что боевики "Азова"* используют запрещенные средства и методы ведения войны, зафиксированы факты пыток мирных граждан и убийств детей. По словам главы ведомства Игоря Краснова, эти преступления можно сравнить по своей жестокости только с действиями немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Второй мировой войны.Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов"** (ОУН**), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН** — "Украинской повстанческой армии"**, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА** появилась в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА** множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* * Террористическая организация, запрещенная в России.** Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221105/ukraina-1829276294.html
https://ria.ru/20221011/germaniya-1823139850.html
https://ria.ru/20221007/rusofobiya-1822057674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, степан бандера, россия, сша, конгресс сша, украина, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов, игорь краснов
В мире, Степан Бандера, Россия, США, Конгресс США, Украина, Украинская повстанческая армия, Организация украинских националистов, Игорь Краснов
19:34 13.11.2022 (обновлено: 19:45 13.11.2022)
Американский офицер раскрыл неудобную правду о поддерживаемых США украинцах
Офицер разведки США Риттер обвинил конгресс в сотрудничестве с украинскими националистами
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
Конгресс оказывает поддержку украинским националистам, подражающим немецким нацистам, рассказал в эфире YouTube-канала
журналиста Ричарда Медхарста офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
"Степан Бандера стал отцом современного украинского национализма. Именно он сказал, что украинцы — не часть Галиции и не часть России
, а самостоятельная этническая группа. <…> Их национализм берет свои корни из его идеологии", — объяснил военный.
Риттер напомнил ведущему о преступлениях против мирного населения, совершенных сторонниками Бандеры в годы Великой Отечественной войны.
"С моральной точки зрения вы буквально не можете поддерживать и признавать легитимным все, что связано со Степаном Бандерой", — отметил он.
При этом Соединенные Штаты открыто содействует украинским националистам. Так, в сентябре этого года бойцов украинского националистического полка "Азов"* приняли в конгрессе, обратил внимание офицер.
Генеральная прокуратура России установила, что боевики "Азова"* используют запрещенные средства и методы ведения войны, зафиксированы факты пыток мирных граждан и убийств детей. По словам главы ведомства Игоря Краснова, эти преступления можно сравнить по своей жестокости только с действиями немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Второй мировой войны.
Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов"** (ОУН**), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН** — "Украинской повстанческой армии"**, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины
.
УПА** появилась в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА** множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* * Террористическая организация, запрещенная в России.
** Экстремистская организация, запрещенная в России.