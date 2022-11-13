https://ria.ru/20221113/retsessiya-1831118121.html
Глава Минфина Британии возложил ответственность за рецессию на Россию
Глава Минфина Британии возложил ответственность за рецессию на Россию - РИА Новости, 13.11.2022
Глава Минфина Британии возложил ответственность за рецессию на Россию
Ответственность за тяжелое экономическое состояние и рецессию в Великобритании несет Россия из-за начала спецоперации, заявил в интервью The Times министр... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T02:01
2022-11-13T02:01
2022-11-13T09:10
джереми хант
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россия
украина
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Ответственность за тяжелое экономическое состояние и рецессию в Великобритании несет Россия из-за начала спецоперации, заявил в интервью The Times министр финансов Джереми Хант.По его мнению, боевые действия на Украине нарушили стабильность в Соединенном Королевстве.Глава ведомства выразил уверенность, что для борьбы с инфляцией необходимо повышение налогов."Если мы совместно с Банком Англии будем контролировать инфляцию, тогда мы сможем сдержать глобальный рост процентных ставок, ставок по ипотечным кредитам, который видят люди, сдержать стоимость кредитов, которые берут предприятия, и у нас появится шанс вернуться на правильный путь", — резюмировал Хант.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни сильно ударил по домохозяйствам и предприятиям.Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 3 процентов с 2,25 процента. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября достигла 10,1 процента. Центробанк прогнозирует ускорение годовой инфляции в четвертом квартале этого года до 11 процентов, а в ближайшем будущем рост цен будет превышать десять процентов.
https://ria.ru/20221112/byudzhet-1831060881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джереми хант, великобритания, россия, украина, в мире, экономика
Джереми Хант, Великобритания, Россия, Украина, В мире, Экономика
02:01 13.11.2022 (обновлено: 09:10 13.11.2022)
Глава Минфина Британии возложил ответственность за рецессию на Россию
Глава Минфина Великобритании Хант назвал Россию ответственной за рецессию в королевстве
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
Ответственность за тяжелое экономическое состояние и рецессию в Великобритании несет Россия из-за начала спецоперации, заявил в интервью
The Times министр финансов Джереми Хант.
По его мнению, боевые действия на Украине нарушили стабильность в Соединенном Королевстве.
"Эта рецессия "сделана в России" (отсылка к маркировке товаров Made in Russia. — Прим. ред.), и нам необходимо восстановить стабильность в качестве первого шага к росту", — заявил Хант.
Глава ведомства выразил уверенность, что для борьбы с инфляцией необходимо повышение налогов.
"Если мы совместно с Банком Англии будем контролировать инфляцию, тогда мы сможем сдержать глобальный рост процентных ставок, ставок по ипотечным кредитам, который видят люди, сдержать стоимость кредитов, которые берут предприятия, и у нас появится шанс вернуться на правильный путь", — резюмировал Хант.
Запад усилил санкционное давление на Россию
из-за Украины
. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе
и США
. В Великобритании рост стоимости жизни сильно ударил по домохозяйствам и предприятиям.
Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 3 процентов с 2,25 процента. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября достигла 10,1 процента. Центробанк прогнозирует ускорение годовой инфляции в четвертом квартале этого года до 11 процентов, а в ближайшем будущем рост цен будет превышать десять процентов.