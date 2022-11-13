https://ria.ru/20221113/reaktor-1831150186.html

Украина и США заявили о планах построить модульный ядерный реактор

Украина и США заявили о планах построить модульный ядерный реактор - РИА Новости, 13.11.2022

Украина и США заявили о планах построить модульный ядерный реактор

Киев и Вашингтон планируют построить на украинской территории малый модульный ядерный реактор, сообщила в воскресенье посол Украины в США Оксана Маркарова. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T11:34

2022-11-13T11:34

2022-11-13T12:19

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Киев и Вашингтон планируют построить на украинской территории малый модульный ядерный реактор, сообщила в воскресенье посол Украины в США Оксана Маркарова."Сегодня в рамках 27-й климатической конференции ООН специальный посланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству на Украине малого модульного реактора", — написала Маркарова на своей странице в Facebook*.По ее словам, участниками пилотного проекта являются международный консорциум Аргоннской национальной лаборатории, украинский "Энергоатом", Совет национальной безопасности и обороны Украины и украинский Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности. В качестве партнеров также выступают частные компании Clark Seeds, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, Samsung C&T Corporation и Starfire Energy.Малые модульные реакторы отличаются меньшими размерами и мощностью, нежели устанавливаемые на АЭС. Они могут быть смонтированы в местах, где нет возможности возвести крупные атомные станции.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221024/bomba-1826268326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, оксана маркарова, украина, сша, энергоатом, оон