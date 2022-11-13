11:34 13.11.2022 (обновлено: 12:19 13.11.2022)
Украина и США заявили о планах построить модульный ядерный реактор
Посол Маркарова сообщила о планах Украины и США построить малый модульный ядерный реактор
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Киев и Вашингтон планируют построить на украинской территории малый модульный ядерный реактор, сообщила в воскресенье посол Украины в США Оксана Маркарова.
"Сегодня в рамках 27-й климатической конференции ООН специальный посланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству на Украине малого модульного реактора", — написала Маркарова на своей странице в Facebook*.
По ее словам, участниками пилотного проекта являются международный консорциум Аргоннской национальной лаборатории, украинский "Энергоатом", Совет национальной безопасности и обороны Украины и украинский Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности. В качестве партнеров также выступают частные компании Clark Seeds, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, Samsung C&T Corporation и Starfire Energy.
Малые модульные реакторы отличаются меньшими размерами и мощностью, нежели устанавливаемые на АЭС. Они могут быть смонтированы в местах, где нет возможности возвести крупные атомные станции.
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