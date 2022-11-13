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Украина и США заявили о планах построить модульный ядерный реактор - РИА Новости, 13.11.2022
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Украина и США заявили о планах построить модульный ядерный реактор
Украина и США заявили о планах построить модульный ядерный реактор - РИА Новости, 13.11.2022
Украина и США заявили о планах построить модульный ядерный реактор
Киев и Вашингтон планируют построить на украинской территории малый модульный ядерный реактор, сообщила в воскресенье посол Украины в США Оксана Маркарова. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T11:34
2022-11-13T12:19
в мире
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Киев и Вашингтон планируют построить на украинской территории малый модульный ядерный реактор, сообщила в воскресенье посол Украины в США Оксана Маркарова."Сегодня в рамках 27-й климатической конференции ООН специальный посланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству на Украине малого модульного реактора", — написала Маркарова на своей странице в Facebook*.По ее словам, участниками пилотного проекта являются международный консорциум Аргоннской национальной лаборатории, украинский "Энергоатом", Совет национальной безопасности и обороны Украины и украинский Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности. В качестве партнеров также выступают частные компании Clark Seeds, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, Samsung C&amp;T Corporation и Starfire Energy.Малые модульные реакторы отличаются меньшими размерами и мощностью, нежели устанавливаемые на АЭС. Они могут быть смонтированы в местах, где нет возможности возвести крупные атомные станции.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, оксана маркарова, украина, сша, энергоатом, оон
В мире, Оксана Маркарова, Украина, США, Энергоатом, ООН
11:34 13.11.2022 (обновлено: 12:19 13.11.2022)
 
Украина и США заявили о планах построить модульный ядерный реактор

Посол Маркарова сообщила о планах Украины и США построить малый модульный ядерный реактор

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Киев и Вашингтон планируют построить на украинской территории малый модульный ядерный реактор, сообщила в воскресенье посол Украины в США Оксана Маркарова.
"Сегодня в рамках 27-й климатической конференции ООН специальный посланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству на Украине малого модульного реактора", — написала Маркарова на своей странице в Facebook*.
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По ее словам, участниками пилотного проекта являются международный консорциум Аргоннской национальной лаборатории, украинский "Энергоатом", Совет национальной безопасности и обороны Украины и украинский Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности. В качестве партнеров также выступают частные компании Clark Seeds, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, Samsung C&T Corporation и Starfire Energy.
Малые модульные реакторы отличаются меньшими размерами и мощностью, нежели устанавливаемые на АЭС. Они могут быть смонтированы в местах, где нет возможности возвести крупные атомные станции.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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