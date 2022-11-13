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Власти Камбоджи направят саперов для обучения боевиков ВСУ разминированию - РИА Новости, 13.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221113/razminirovanie-1831172211.html
Власти Камбоджи направят саперов для обучения боевиков ВСУ разминированию
Власти Камбоджи направят саперов для обучения боевиков ВСУ разминированию - РИА Новости, 13.11.2022
Власти Камбоджи направят саперов для обучения боевиков ВСУ разминированию
Камбоджа в рамках сотрудничества с Японией и Польшей направит своих специалистов по разминированию в качестве инструкторов для обучения украинских коллег,... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T15:29
2022-11-13T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
хун сен
шарль мишель
камбоджа
сша
япония
оон
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БАНГКОК, 13 ноя – РИА Новости. Камбоджа в рамках сотрудничества с Японией и Польшей направит своих специалистов по разминированию в качестве инструкторов для обучения украинских коллег, сообщает МИД Камбоджи.Премьер страны Хун Сен провел двусторонние встречи с лидерами США, Канады и Евросоюза."Он (Хун Сен) проинформировал президента (США Джо – ред.) Байдена о сотрудничестве Камбоджи и Японии, осуществляемом через Камбоджийский центр противоминной деятельности (Cambodia Mine Action Center) и Агентство международного сотрудничества Японии (Japan International Cooperation Agency), в направлении камбоджийских специалистов по разминированию в Польшу для оказания помощи в обучении и подготовке украинского подразделения по разминированию и о просьбе Украины к Японии о предоставлении оборудования для разминирования", - говорится в сообщении о двусторонних переговорах Хун Сена и Байдена.Аналогичный текст содержится в пресс-релизах МИД Камбоджи о встречах Хун Сена с премьер-министром Канады Джастином Пьером Трюдо и председателем Евросовета Шарлем Мишелем.Камбоджа наряду с Лаосом стала жертвой массированных бомбардировок авиацией США во время американской войны во Вьетнаме и других странах Индокитая в 1964 – 1975 годах. Значительную часть боеприпасов, сброшенных на территорию Камбоджи, составили кассетные бомбы, засорившие большие площади неразорвавшимися боеприпасами осколочного действия, которые представляют собой небольшие металлические шары, начиненные взрывчаткой (и иногда дополнительными поражающими элементами), которые взрываются при прикосновении или попытке их поднять или перенести. Помимо этого, продолжавшаяся около 30 лет гражданская война оставила на территории Камбоджи несколько миллионов противопехотных мин различной мощности.Общее количество неразорвавшихся боеприпасов и мин на территории страны на начало двухтысячных годов составляло по некоторым оценкам до 6 миллионов единиц. В Камбодже проживают более 40 тысяч инвалидов, потерявших конечности в результате взрывов неразорвавшихся боеприпасов в мирное время.Национальная программа по разминированию действует в Камбодже с 1992 года. Камбоджийских специалистов на ранних этапах программы обучали инструкторы из США, России, КНР, Канады, специалисты из состава миротворческих войск ООН. В настоящее время камбоджийские специалисты считаются одними из лучших в мире.
https://ria.ru/20221112/shutka-1831085047.html
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камбоджа
сша
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60
в мире, хун сен, шарль мишель, камбоджа, сша, япония, оон, евросовет
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хун Сен, Шарль Мишель, Камбоджа, США, Япония, ООН, Евросовет
15:29 13.11.2022
 
Власти Камбоджи направят саперов для обучения боевиков ВСУ разминированию

МИД Камбоджи: страна направит своих специалистов обучать украинских коллег разминированию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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БАНГКОК, 13 ноя – РИА Новости. Камбоджа в рамках сотрудничества с Японией и Польшей направит своих специалистов по разминированию в качестве инструкторов для обучения украинских коллег, сообщает МИД Камбоджи.
Премьер страны Хун Сен провел двусторонние встречи с лидерами США, Канады и Евросоюза.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
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Захарова пошутила над Байденом, перепутавшим Колумбию и Камбоджу
"Он (Хун Сен) проинформировал президента (США Джо – ред.) Байдена о сотрудничестве Камбоджи и Японии, осуществляемом через Камбоджийский центр противоминной деятельности (Cambodia Mine Action Center) и Агентство международного сотрудничества Японии (Japan International Cooperation Agency), в направлении камбоджийских специалистов по разминированию в Польшу для оказания помощи в обучении и подготовке украинского подразделения по разминированию и о просьбе Украины к Японии о предоставлении оборудования для разминирования", - говорится в сообщении о двусторонних переговорах Хун Сена и Байдена.
Аналогичный текст содержится в пресс-релизах МИД Камбоджи о встречах Хун Сена с премьер-министром Канады Джастином Пьером Трюдо и председателем Евросовета Шарлем Мишелем.
Камбоджа наряду с Лаосом стала жертвой массированных бомбардировок авиацией США во время американской войны во Вьетнаме и других странах Индокитая в 1964 – 1975 годах. Значительную часть боеприпасов, сброшенных на территорию Камбоджи, составили кассетные бомбы, засорившие большие площади неразорвавшимися боеприпасами осколочного действия, которые представляют собой небольшие металлические шары, начиненные взрывчаткой (и иногда дополнительными поражающими элементами), которые взрываются при прикосновении или попытке их поднять или перенести. Помимо этого, продолжавшаяся около 30 лет гражданская война оставила на территории Камбоджи несколько миллионов противопехотных мин различной мощности.
Общее количество неразорвавшихся боеприпасов и мин на территории страны на начало двухтысячных годов составляло по некоторым оценкам до 6 миллионов единиц. В Камбодже проживают более 40 тысяч инвалидов, потерявших конечности в результате взрывов неразорвавшихся боеприпасов в мирное время.
Национальная программа по разминированию действует в Камбодже с 1992 года. Камбоджийских специалистов на ранних этапах программы обучали инструкторы из США, России, КНР, Канады, специалисты из состава миротворческих войск ООН. В настоящее время камбоджийские специалисты считаются одними из лучших в мире.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 18:07Специальная военная операция на Украине
Камбоджа готова предоставить площадку для переговоров России и Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХун СенШарль МишельКамбоджаСШАЯпонияООНЕвросовет
 
 
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