https://ria.ru/20221113/razminirovanie-1831172211.html

Власти Камбоджи направят саперов для обучения боевиков ВСУ разминированию

Власти Камбоджи направят саперов для обучения боевиков ВСУ разминированию - РИА Новости, 13.11.2022

Власти Камбоджи направят саперов для обучения боевиков ВСУ разминированию

Камбоджа в рамках сотрудничества с Японией и Польшей направит своих специалистов по разминированию в качестве инструкторов для обучения украинских коллег,... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T15:29

2022-11-13T15:29

2022-11-13T15:29

специальная военная операция на украине

в мире

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оон

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БАНГКОК, 13 ноя – РИА Новости. Камбоджа в рамках сотрудничества с Японией и Польшей направит своих специалистов по разминированию в качестве инструкторов для обучения украинских коллег, сообщает МИД Камбоджи.Премьер страны Хун Сен провел двусторонние встречи с лидерами США, Канады и Евросоюза."Он (Хун Сен) проинформировал президента (США Джо – ред.) Байдена о сотрудничестве Камбоджи и Японии, осуществляемом через Камбоджийский центр противоминной деятельности (Cambodia Mine Action Center) и Агентство международного сотрудничества Японии (Japan International Cooperation Agency), в направлении камбоджийских специалистов по разминированию в Польшу для оказания помощи в обучении и подготовке украинского подразделения по разминированию и о просьбе Украины к Японии о предоставлении оборудования для разминирования", - говорится в сообщении о двусторонних переговорах Хун Сена и Байдена.Аналогичный текст содержится в пресс-релизах МИД Камбоджи о встречах Хун Сена с премьер-министром Канады Джастином Пьером Трюдо и председателем Евросовета Шарлем Мишелем.Камбоджа наряду с Лаосом стала жертвой массированных бомбардировок авиацией США во время американской войны во Вьетнаме и других странах Индокитая в 1964 – 1975 годах. Значительную часть боеприпасов, сброшенных на территорию Камбоджи, составили кассетные бомбы, засорившие большие площади неразорвавшимися боеприпасами осколочного действия, которые представляют собой небольшие металлические шары, начиненные взрывчаткой (и иногда дополнительными поражающими элементами), которые взрываются при прикосновении или попытке их поднять или перенести. Помимо этого, продолжавшаяся около 30 лет гражданская война оставила на территории Камбоджи несколько миллионов противопехотных мин различной мощности.Общее количество неразорвавшихся боеприпасов и мин на территории страны на начало двухтысячных годов составляло по некоторым оценкам до 6 миллионов единиц. В Камбодже проживают более 40 тысяч инвалидов, потерявших конечности в результате взрывов неразорвавшихся боеприпасов в мирное время.Национальная программа по разминированию действует в Камбодже с 1992 года. Камбоджийских специалистов на ранних этапах программы обучали инструкторы из США, России, КНР, Канады, специалисты из состава миротворческих войск ООН. В настоящее время камбоджийские специалисты считаются одними из лучших в мире.

https://ria.ru/20221112/shutka-1831085047.html

https://ria.ru/20221101/peregovory-1828479082.html

камбоджа

сша

япония

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, хун сен, шарль мишель, камбоджа, сша, япония, оон, евросовет