https://ria.ru/20221113/razdel-1831120743.html

Венгерский политик намекнул Польше на раздел Украины

Венгерский политик намекнул Польше на раздел Украины - РИА Новости, 13.11.2022

Венгерский политик намекнул Польше на раздел Украины

Глава венгерской партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи намекнул Польше на раздел Украины, поздравляя страну с Днем независимости. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T03:36

2022-11-13T03:36

2022-11-13T10:22

в мире

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петер сийярто

ирина верещук

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Глава венгерской партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи намекнул Польше на раздел Украины, поздравляя страну с Днем независимости.Венгерский политик прикрепил к твиту фотографию, снятую в марте 1939 года близ села Ужок (территория нынешней Украины рядом с польской границей. — Прим. ред.). На ней изображены пожимающие руки пограничники, которые стоят на польско-венгерской границе, образовавшейся после захвата Венгрией Закарпатской Украины.Закарпатье ранее входило в состав Австрийской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны оно отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории захватила Венгрия, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.Ранее депутат Рады Максим Бужанский предупредил, что Будапешт может ввести войска в Закарпатье для защиты венгров. В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил наличие военного сценария для защиты 150 тысяч соотечественников в Закарпатье.В марте вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что позиция властей Венгрии по ситуации вокруг Украины близка к пророссийской и предположила, что Будапешт хочет заполучить Закарпатье.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе "Об образовании", существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20221010/zelenskiy-1822846387.html

https://ria.ru/20221104/problema-1829159120.html

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венгрия

польша

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Максим Горбачев

в мире, максим бужанский, петер сийярто, ирина верещук, украина, венгрия, польша