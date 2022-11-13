03:36 13.11.2022 (обновлено: 10:22 13.11.2022)
Венгерский политик намекнул Польше на раздел Украины
Венгерский политик Тороцкаи в поздравлении Польши с праздником намекнул на раздел Украины
Глава венгерской партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Глава венгерской партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи намекнул Польше на раздел Украины, поздравляя страну с Днем независимости.
"Сегодня День независимости Польши. Боже, благослови Польшу! До встречи на общей польско-венгерской границе!", — написал он в Twitter.
Венгерский политик прикрепил к твиту фотографию, снятую в марте 1939 года близ села Ужок (территория нынешней Украины рядом с польской границей. — Прим. ред.). На ней изображены пожимающие руки пограничники, которые стоят на польско-венгерской границе, образовавшейся после захвата Венгрией Закарпатской Украины.
Закарпатье ранее входило в состав Австрийской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны оно отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории захватила Венгрия, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.
Ранее депутат Рады Максим Бужанский предупредил, что Будапешт может ввести войска в Закарпатье для защиты венгров. В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил наличие военного сценария для защиты 150 тысяч соотечественников в Закарпатье.
В марте вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что позиция властей Венгрии по ситуации вокруг Украины близка к пророссийской и предположила, что Будапешт хочет заполучить Закарпатье.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе "Об образовании", существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года.