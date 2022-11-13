08:57 13.11.2022 (обновлено: 10:14 13.11.2022)
Угрозы премьера Британии в адрес Путина разозлили британцев
Читатели газеты The Telegraph возмутились угрозам премьера Британии Сунака в адрес Путина
© AP Photo / David CliffРиши Сунак
© AP Photo / David Cliff
Риши Сунак. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Читатели The Telegraph активно обсуждают угрозы премьер-министра Великобритании в адрес президента России Владимира Путина.
"Как он собирается противостоять Путину, если не может справиться с собственной экономикой", — написал один из комментаторов.
"Как он собирается противостоять Путину, если не может справиться с собственной экономикой", — написал один из комментаторов.
"Ага, Путин прям испугался и решил изменить свою политику, смешно", — поддержал другой.
"Желаю Сунаку удачи, ведь у него ничего не получится", — пошутил третий.
"Критика других — очень конструктивный способ решения проблем", — саркастически отметил пользователь.
"И вот с такими главами государств вы еще надеетесь на мир в украинском конфликте? Они даже не могут проявить уважение к другой стороне", — поделился мнением читатель.
"Он должен доказать свою лояльность США, поэтому делает такие заявления, за которыми ничего не последует", — заключили читатели.
Ранее премьер Великобритании Сунак заявил, что "обнажит политику Путина и его крайнее презрение к тому типу международного сотрудничества и уважения к суверенитету, которые представляют форумы G20".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
"Желаю Сунаку удачи, ведь у него ничего не получится", — пошутил третий.
"Критика других — очень конструктивный способ решения проблем", — саркастически отметил пользователь.
"И вот с такими главами государств вы еще надеетесь на мир в украинском конфликте? Они даже не могут проявить уважение к другой стороне", — поделился мнением читатель.
"Он должен доказать свою лояльность США, поэтому делает такие заявления, за которыми ничего не последует", — заключили читатели.
Ранее премьер Великобритании Сунак заявил, что "обнажит политику Путина и его крайнее презрение к тому типу международного сотрудничества и уважения к суверенитету, которые представляют форумы G20".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.