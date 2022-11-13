https://ria.ru/20221113/proverka-1831208003.html

СБУ проверит информацию о "пророссийских" песнях в Киево-Печерской Лавре

СБУ проверит информацию о "пророссийских" песнях в Киево-Печерской Лавре - РИА Новости, 13.11.2022

СБУ проверит информацию о "пророссийских" песнях в Киево-Печерской Лавре

Служба безопасности Украины изучает данные о якобы исполненных в Киево-Печерской Лавре песнях, прославляющих Россию, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T18:58

2022-11-13T18:58

2022-11-13T19:26

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины изучает данные о якобы исполненных в Киево-Печерской Лавре песнях, прославляющих Россию, сообщается в Telegram-канале ведомства.Информацию о том, что в Киево-Печерской Лавре якобы молятся за Россию, ранее опубликовал на странице в Facebook* представитель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Михаил Омелян. В качестве доказательства он опубликовал видео, на котором люди поют "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка — Русь"."В СБУ уже изучают все детали инцидента, произошедшего в одном из храмов Киево-Печерской Лавры — где пели песни, восхваляющие "русский мир", — говорится в заявлении.Там отметили, что эта ситуация не останется без соответствующей реакции. "Те, кто… ждет пробуждения матушки-Руси, должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений", — подчеркнул глава ведомства Василий Малышев.Структуру под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) сформировали в конце 2018 года по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Несмотря на то, что в 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии", последняя находится в фактическом подчинении ему, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ПЦУ канонической.В то же время значительно усилилось давление на каноническую Украинскую православную церковь, к которой себя относят миллионы украинцев — большинство верующих в стране. При Порошенко в УПЦ заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ. Происходили захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221112/krym-1831042267.html

https://ria.ru/20221110/sotrudnichestvo-1830614162.html

https://ria.ru/20221108/terakt-1829862201.html

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в мире, религия, петр порошенко, украина, россия, служба безопасности украины, константинопольский патриархат