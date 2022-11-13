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В Кишиневе проходит протестный марш оппозиции - РИА Новости, 13.11.2022
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В Кишиневе проходит протестный марш оппозиции
В Кишиневе проходит протестный марш оппозиции - РИА Новости, 13.11.2022
В Кишиневе проходит протестный марш оппозиции
В Кишиневе сторонники оппозиционной партии "Шор" проводят марш, который завершится акцией протеста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T15:34
2022-11-13T16:36
в мире
кишинев
молдавия
илан шор
россия
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КИШИНЕВ, 13 ноя — РИА Новости. В Кишиневе сторонники оппозиционной партии "Шор" проводят марш, который завершится акцией протеста, передает корреспондент РИА Новости.Колонна митингующих проходит маршем по центру города. Как и на прошлой неделе, они несут в руках белые хризантемы и скандируют призывы об отставке властей."Если вы хотите, чтобы в ваших домах было тепло и хорошо, чтобы горел свет, &lt;...&gt; если вы хотите, чтобы цены на продукты питания и товары упали на 20 процентов и стали как раньше, я жду вас всех в воскресенье, 13 ноября, на новом национальном протесте за новую жизнь", — заявил в видеообращении в социальных сетях лидер партии Илан Шор.Уточняется, что всего в митинге принимают участие около 60 тысяч человек, при этом еще почти 30 тысяч человек не смогли выйти на протест из-за препятствий полиции, которая запретила движение автобусов и микроавтобусов в столицу.Бессрочная акция протеста партии "Шор", к которой присоединилась партия коммунистов, проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97 процента в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Многочисленные опросы показывают, что около 60 процентов населения сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Около 70 процентов жителей Молдавии разочарованы политикой властей, почти 65 процентов поддерживают идею смены правительства.В середине октября полиция и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента.
https://ria.ru/20221105/shor-1829367019.html
https://ria.ru/20221113/moldaviya-1831152357.html
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Манифестанты в Кишиневе вышли на улицы с требованием досрочных выборов
Манифестанты в Кишиневе вышли на улицы с требованием досрочных выборов
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в мире, кишинев, молдавия, илан шор, россия
В мире, Кишинев, Молдавия, Илан Шор, Россия
15:34 13.11.2022 (обновлено: 16:36 13.11.2022)
 
В Кишиневе проходит протестный марш оппозиции

В Кишиневе проходит марш оппозиционной партии "Шор", люди настаивают на отставке властей

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 ноя — РИА Новости. В Кишиневе сторонники оппозиционной партии "Шор" проводят марш, который завершится акцией протеста, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна митингующих проходит маршем по центру города. Как и на прошлой неделе, они несут в руках белые хризантемы и скандируют призывы об отставке властей.
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"Если вы хотите, чтобы в ваших домах было тепло и хорошо, чтобы горел свет, <...> если вы хотите, чтобы цены на продукты питания и товары упали на 20 процентов и стали как раньше, я жду вас всех в воскресенье, 13 ноября, на новом национальном протесте за новую жизнь", — заявил в видеообращении в социальных сетях лидер партии Илан Шор.
Уточняется, что всего в митинге принимают участие около 60 тысяч человек, при этом еще почти 30 тысяч человек не смогли выйти на протест из-за препятствий полиции, которая запретила движение автобусов и микроавтобусов в столицу.
Бессрочная акция протеста партии "Шор", к которой присоединилась партия коммунистов, проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни.
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Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97 процента в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60 процентов населения сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Около 70 процентов жителей Молдавии разочарованы политикой властей, почти 65 процентов поддерживают идею смены правительства.
В середине октября полиция и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента.
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