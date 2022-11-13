https://ria.ru/20221113/protest-1831173359.html

В Кишиневе проходит протестный марш оппозиции

В Кишиневе проходит протестный марш оппозиции - РИА Новости, 13.11.2022

В Кишиневе проходит протестный марш оппозиции

В Кишиневе сторонники оппозиционной партии "Шор" проводят марш, который завершится акцией протеста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T15:34

2022-11-13T15:34

2022-11-13T16:36

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КИШИНЕВ, 13 ноя — РИА Новости. В Кишиневе сторонники оппозиционной партии "Шор" проводят марш, который завершится акцией протеста, передает корреспондент РИА Новости.Колонна митингующих проходит маршем по центру города. Как и на прошлой неделе, они несут в руках белые хризантемы и скандируют призывы об отставке властей."Если вы хотите, чтобы в ваших домах было тепло и хорошо, чтобы горел свет, <...> если вы хотите, чтобы цены на продукты питания и товары упали на 20 процентов и стали как раньше, я жду вас всех в воскресенье, 13 ноября, на новом национальном протесте за новую жизнь", — заявил в видеообращении в социальных сетях лидер партии Илан Шор.Уточняется, что всего в митинге принимают участие около 60 тысяч человек, при этом еще почти 30 тысяч человек не смогли выйти на протест из-за препятствий полиции, которая запретила движение автобусов и микроавтобусов в столицу.Бессрочная акция протеста партии "Шор", к которой присоединилась партия коммунистов, проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97 процента в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Многочисленные опросы показывают, что около 60 процентов населения сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Около 70 процентов жителей Молдавии разочарованы политикой властей, почти 65 процентов поддерживают идею смены правительства.В середине октября полиция и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента.

https://ria.ru/20221105/shor-1829367019.html

https://ria.ru/20221113/moldaviya-1831152357.html

https://ria.ru/20221113/moldaviya-1831167791.html

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Манифестанты в Кишиневе вышли на улицы с требованием досрочных выборов Манифестанты в Кишиневе вышли на улицы с требованием досрочных выборов 2022-11-13T15:34 true PT0M42S

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Евгения Нефедова

в мире, кишинев, молдавия, илан шор, россия