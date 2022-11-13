https://ria.ru/20221113/prostuda-1831112965.html

Врач рассказала, сколько раз за сезон допустимо простужаться

Врач рассказала, сколько раз за сезон допустимо простужаться - РИА Новости, 13.11.2022

Врач рассказала, сколько раз за сезон допустимо простужаться

Как часто допустимо простужаться в осенне-зимний период и в каком случае можно говорить о нарушениях в работе иммунной системы, объяснила в интервью радио... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T02:16

2022-11-13T02:16

2022-11-13T02:16

татьяна романенко

общество

здоровье

россия

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Как часто допустимо простужаться в осенне-зимний период и в каком случае можно говорить о нарушениях в работе иммунной системы, объяснила в интервью радио Sputnik терапевт, семейный врач Татьяна Романенко.Простудой называют заболевание, вызванное заражением респираторной инфекцией на фоне переохлаждения, отметила она. При низкой температуре воздуха, в частности, в осенне-зимний период, люди начинают простужаться чаще. Однако в идеале взрослый человек не должен заражаться респираторными инфекциями, уверена медик.По ее словам, простудное заболевание допустимо перенести не более двух раз за весь холодный сезон, включая осенне-зимний и зимне-весенний периоды."В холодное время года, в осенне-зимний и зимне-весенний период, допустимо переболеть один-два раза. Если чаще — это повод задуматься", — предупредила специалист.Продолжительность простудного заболевания тоже может свидетельствовать о слабом иммунитете, добавила она.Негативное воздействие на иммунную систему могут оказывать хронические инфекции, неправильное питание, гиподинамия, плохое состояние зубов и некоторые другие факторы, продолжила врач."Переохлаждение, внутренние очаги инфекции, плохое питание и лишний вес, сахарный диабет, недостаток витаминов, гиподинамия, невылеченные зубы, неправильная работа кишечника — это фон, который может способствовать более частым простудам. Эти факторы отнимают силы у иммунной системы", — объяснила Романенко.Человеку, который простужается чаще двух раз за холодный сезон или подолгу болеет респираторными инфекциями, нужно проконсультироваться со специалистом, считает она.

https://rsport.ria.ru/20221021/napitki-1825636465.html

https://rsport.ria.ru/20221014/prostuda-1824051613.html

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татьяна романенко, общество, здоровье, россия