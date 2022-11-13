https://ria.ru/20221113/prostuda-1831112965.html
Врач рассказала, сколько раз за сезон допустимо простужаться
Врач рассказала, сколько раз за сезон допустимо простужаться - РИА Новости, 13.11.2022
Врач рассказала, сколько раз за сезон допустимо простужаться
Как часто допустимо простужаться в осенне-зимний период и в каком случае можно говорить о нарушениях в работе иммунной системы, объяснила в интервью радио... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T02:16
2022-11-13T02:16
2022-11-13T02:16
татьяна романенко
общество
здоровье
россия
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Как часто допустимо простужаться в осенне-зимний период и в каком случае можно говорить о нарушениях в работе иммунной системы, объяснила в интервью радио Sputnik терапевт, семейный врач Татьяна Романенко.Простудой называют заболевание, вызванное заражением респираторной инфекцией на фоне переохлаждения, отметила она. При низкой температуре воздуха, в частности, в осенне-зимний период, люди начинают простужаться чаще. Однако в идеале взрослый человек не должен заражаться респираторными инфекциями, уверена медик.По ее словам, простудное заболевание допустимо перенести не более двух раз за весь холодный сезон, включая осенне-зимний и зимне-весенний периоды."В холодное время года, в осенне-зимний и зимне-весенний период, допустимо переболеть один-два раза. Если чаще — это повод задуматься", — предупредила специалист.Продолжительность простудного заболевания тоже может свидетельствовать о слабом иммунитете, добавила она.Негативное воздействие на иммунную систему могут оказывать хронические инфекции, неправильное питание, гиподинамия, плохое состояние зубов и некоторые другие факторы, продолжила врач."Переохлаждение, внутренние очаги инфекции, плохое питание и лишний вес, сахарный диабет, недостаток витаминов, гиподинамия, невылеченные зубы, неправильная работа кишечника — это фон, который может способствовать более частым простудам. Эти факторы отнимают силы у иммунной системы", — объяснила Романенко.Человеку, который простужается чаще двух раз за холодный сезон или подолгу болеет респираторными инфекциями, нужно проконсультироваться со специалистом, считает она.
https://rsport.ria.ru/20221021/napitki-1825636465.html
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татьяна романенко, общество, здоровье, россия
Татьяна Романенко, Общество, Здоровье, Россия
Врач рассказала, сколько раз за сезон допустимо простужаться
Врач Романенко: простуду допустимо перенести не более двух раз за весь холодный сезон
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
Как часто допустимо простужаться в осенне-зимний период и в каком случае можно говорить о нарушениях в работе иммунной системы, объяснила в интервью
радио Sputnik терапевт, семейный врач Татьяна Романенко.
Простудой называют заболевание, вызванное заражением респираторной инфекцией на фоне переохлаждения, отметила она. При низкой температуре воздуха, в частности, в осенне-зимний период, люди начинают простужаться чаще. Однако в идеале взрослый человек не должен заражаться респираторными инфекциями, уверена медик.
"Дети в детском саду болеют каждую неделю или раз в месяц. Их иммунная система стерильна, и когда они попадают в коллектив, начинают встречаться с вирусами и бактериями. Но у взрослых людей иммунная система натренирована. В идеале мы не должны заражаться даже при контакте с человеком, который болеет", — сказала Романенко.
По ее словам, простудное заболевание допустимо перенести не более двух раз за весь холодный сезон, включая осенне-зимний и зимне-весенний периоды.
"В холодное время года, в осенне-зимний и зимне-весенний период, допустимо переболеть один-два раза. Если чаще — это повод задуматься", — предупредила специалист.
Продолжительность простудного заболевания тоже может свидетельствовать о слабом иммунитете, добавила она.
"Любая вирусная респираторная инфекция должна проходить за семь дней. Если у человека на третий-пятый день повышается температура, появляются новые симптомы, к вирусной инфекции присоединяется бактериальная и ему назначают антибиотики – это не норма. Если такая ситуация повторяется часто, нужно обратить внимание на свое здоровье и повысить иммунитет", — посоветовала врач.
Негативное воздействие на иммунную систему могут оказывать хронические инфекции, неправильное питание, гиподинамия, плохое состояние зубов и некоторые другие факторы, продолжила врач.
"Переохлаждение, внутренние очаги инфекции, плохое питание и лишний вес, сахарный диабет, недостаток витаминов, гиподинамия, невылеченные зубы, неправильная работа кишечника — это фон, который может способствовать более частым простудам. Эти факторы отнимают силы у иммунной системы", — объяснила Романенко.
Человеку, который простужается чаще двух раз за холодный сезон или подолгу болеет респираторными инфекциями, нужно проконсультироваться со специалистом, считает она.