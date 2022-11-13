https://ria.ru/20221113/proisshestviya-1831127632.html

В Кирове завели дело в отношении хозяйки детсада, откуда сбежал ребенок

В Кирове завели дело в отношении хозяйки детсада, откуда сбежал ребенок - РИА Новости, 13.11.2022

В Кирове завели дело в отношении хозяйки детсада, откуда сбежал ребенок

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Кирове в отношении хозяйки частного детского сада, из которого в одном... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T07:47

2022-11-13T07:47

2022-11-13T10:14

происшествия

киров

россия

кировская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя — РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Кирове в отношении хозяйки частного детского сада, из которого в одном памперсе сбежала полуторагодовалая девочка, сообщает следственное управление СК России по региону.Ранее в ряде Telegram-каналов было опубликовано снятое на камеру наблюдения в Кирове видео с малышом в одном подгузнике, ковыляющим босиком по тротуару. Проезжающий мимо курьер остановился возле полуголого ребенка, подозвал прохожую, после чего взял девочку на руки и понес ее вслед за женщиной к ней домой, откуда вызвали скорую. Сообщалось, что полуторагодовалая девочка сбежала из детского сада во время тихого часа, и ее отсутствия никто не заметил. Как рассказали РИА Новости в прокуратуре Кировской области, с ребенком все в порядке благодаря быстрой реакции прохожих, ведомство проводит проверку после инцидента."По результатам проверки по публикациям СМИ об уходе малолетнего ребенка из частного детского клуба в отношении его владелицы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью два статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет)", — говорится в сообщении.Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Уголовное дело находится на личном контроле руководителя следственного управления СК Российской Федерации по Кировской области.

https://ria.ru/20221112/pozhar-1831103749.html

https://ria.ru/20221112/ubiystvo-1831026554.html

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Полуторагодовалая девочка ушла из детсада в Кирове. Видео с камеры наблюдения Ребенок сбежал из детского сада в одном памперсе, его подобрали прохожие, прокуратура проводит проверку. Ранее в ряде Telegram-каналов было опубликовано снятое на камеру наблюдения в Кирове видео с малышом в одном подгузнике, ковыляющим босиком по тротуару. Проезжающий мимо курьер остановился возле полуголого ребенка, подозвал прохожую, после чего взял ребенка на руки и понес ее вслед за женщиной к ней домой, откуда вызвали скорую. Сообщается, что полуторагодовалая девочка сбежала из детского сада во время тихого часа, и ее отсутствия никто не заметил. 2022-11-13T07:47 true PT1M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, киров, россия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф)