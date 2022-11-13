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Во Владивостоке в массовой драке со стрельбой погиб мужчина - РИА Новости, 13.11.2022
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Во Владивостоке в массовой драке со стрельбой погиб мужчина
Во Владивостоке в массовой драке со стрельбой погиб мужчина - РИА Новости, 13.11.2022
Во Владивостоке в массовой драке со стрельбой погиб мужчина
Мужчина погиб от огнестрельного ранения в ходе массовой драки со стрельбой во Владивостоке, подозреваемый в убийстве задержан, сообщили в управлении МВД по... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T07:07
2022-11-13T07:10
происшествия
владивосток
приморский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Мужчина погиб от огнестрельного ранения в ходе массовой драки со стрельбой во Владивостоке, подозреваемый в убийстве задержан, сообщили в управлении МВД по Приморскому краю.В региональном управлении МВД добавили, что сотрудники уголовного розыска уже задержали подозреваемого — ранее судимого 53-летнего мужчину. В краевом следственном управлении СК полагают, что именно он выстрелил в голову участнику драки.В СУСК уточнили, дело по факту случившегося возбуждено по статьям УК РФ "Покушение на убийство" и "Убийство".
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происшествия, владивосток, приморский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
07:07 13.11.2022 (обновлено: 07:10 13.11.2022)
 
Во Владивостоке в массовой драке со стрельбой погиб мужчина

МВД: во Владивостоке от огнестрельного ранения во время массовой драки погиб мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Мужчина погиб от огнестрельного ранения в ходе массовой драки со стрельбой во Владивостоке, подозреваемый в убийстве задержан, сообщили в управлении МВД по Приморскому краю.
"Установлено, что группа граждан выясняла отношения на повышенных тонах. Произошла драка, сопровождаемая стрельбой. В результате конфликта 33-летний мужчина получил огнестрельное ранение, от полученных травм скончался", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В региональном управлении МВД добавили, что сотрудники уголовного розыска уже задержали подозреваемого — ранее судимого 53-летнего мужчину. В краевом следственном управлении СК полагают, что именно он выстрелил в голову участнику драки.
В СУСК уточнили, дело по факту случившегося возбуждено по статьям УК РФ "Покушение на убийство" и "Убийство".
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
00:47
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ПроисшествияВладивостокПриморский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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