https://ria.ru/20221113/proisshestviya-1831125934.html
Во Владивостоке в массовой драке со стрельбой погиб мужчина
Во Владивостоке в массовой драке со стрельбой погиб мужчина - РИА Новости, 13.11.2022
Во Владивостоке в массовой драке со стрельбой погиб мужчина
Мужчина погиб от огнестрельного ранения в ходе массовой драки со стрельбой во Владивостоке, подозреваемый в убийстве задержан, сообщили в управлении МВД по... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T07:07
2022-11-13T07:07
2022-11-13T07:10
происшествия
владивосток
приморский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Мужчина погиб от огнестрельного ранения в ходе массовой драки со стрельбой во Владивостоке, подозреваемый в убийстве задержан, сообщили в управлении МВД по Приморскому краю.В региональном управлении МВД добавили, что сотрудники уголовного розыска уже задержали подозреваемого — ранее судимого 53-летнего мужчину. В краевом следственном управлении СК полагают, что именно он выстрелил в голову участнику драки.В СУСК уточнили, дело по факту случившегося возбуждено по статьям УК РФ "Покушение на убийство" и "Убийство".
https://ria.ru/20221113/proisshestviya-1831114950.html
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происшествия, владивосток, приморский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
07:07 13.11.2022 (обновлено: 07:10 13.11.2022)
Во Владивостоке в массовой драке со стрельбой погиб мужчина
МВД: во Владивостоке от огнестрельного ранения во время массовой драки погиб мужчина