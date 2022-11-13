https://ria.ru/20221113/proisshestviya-1831125934.html

Во Владивостоке в массовой драке со стрельбой погиб мужчина

Во Владивостоке в массовой драке со стрельбой погиб мужчина - РИА Новости, 13.11.2022

Во Владивостоке в массовой драке со стрельбой погиб мужчина

Мужчина погиб от огнестрельного ранения в ходе массовой драки со стрельбой во Владивостоке, подозреваемый в убийстве задержан, сообщили в управлении МВД по... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T07:07

2022-11-13T07:07

2022-11-13T07:10

происшествия

владивосток

приморский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Мужчина погиб от огнестрельного ранения в ходе массовой драки со стрельбой во Владивостоке, подозреваемый в убийстве задержан, сообщили в управлении МВД по Приморскому краю.В региональном управлении МВД добавили, что сотрудники уголовного розыска уже задержали подозреваемого — ранее судимого 53-летнего мужчину. В краевом следственном управлении СК полагают, что именно он выстрелил в голову участнику драки.В СУСК уточнили, дело по факту случившегося возбуждено по статьям УК РФ "Покушение на убийство" и "Убийство".

https://ria.ru/20221113/proisshestviya-1831114950.html

владивосток

приморский край

россия

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происшествия, владивосток, приморский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)