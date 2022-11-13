Рейтинг@Mail.ru
В Москве нашли тело мужчины в мусорном баке - РИА Новости, 13.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221113/proisshestviya-1831114950.html
В Москве нашли тело мужчины в мусорном баке
В Москве нашли тело мужчины в мусорном баке - РИА Новости, 13.11.2022
В Москве нашли тело мужчины в мусорном баке
Тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями найдено в мусорном баке на юго-западе Москвы, подозреваемый задержан, сообщила старший помощник... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T00:47
2022-11-13T10:49
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями найдено в мусорном баке на юго-западе Москвы, подозреваемый задержан, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.По словам Ивановой, возбуждено уголовное дело по части один статьи 105 УК России — "Убийство". Подозреваемый 1999 года рождения задержан рядом с местом происшествия. Следователи и криминалисты обнаружили орудие преступления. Сейчас устанавливаются свидетели, изучаются записи камер видеонаблюдения.
https://ria.ru/20221112/pozhar-1831103749.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
00:47 13.11.2022 (обновлено: 10:49 13.11.2022)
 
В Москве нашли тело мужчины в мусорном баке

СК: в Москве в мусорном баке нашли тело мужчины с множеством колото-резаных ран

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями найдено в мусорном баке на юго-западе Москвы, подозреваемый задержан, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

"По данным следствия, поздним вечером 12 ноября в мусорном контейнере вблизи жилого дома, расположенного по улице Марии Ульяновой в Москве, обнаружено тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области туловища. Личность погибшего устанавливается", — отметила она.

По словам Ивановой, возбуждено уголовное дело по части один статьи 105 УК России — "Убийство". Подозреваемый 1999 года рождения задержан рядом с местом происшествия. Следователи и криминалисты обнаружили орудие преступления. Сейчас устанавливаются свидетели, изучаются записи камер видеонаблюдения.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
Вчера, 22:06
СК выясняет обстоятельства пожара в Калининграде, в котором пострадали дети
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала