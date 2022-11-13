https://ria.ru/20221113/proisshestviya-1831114950.html

В Москве нашли тело мужчины в мусорном баке

В Москве нашли тело мужчины в мусорном баке - РИА Новости, 13.11.2022

В Москве нашли тело мужчины в мусорном баке

Тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями найдено в мусорном баке на юго-западе Москвы, подозреваемый задержан, сообщила старший помощник... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T00:47

2022-11-13T00:47

2022-11-13T10:49

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями найдено в мусорном баке на юго-западе Москвы, подозреваемый задержан, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.По словам Ивановой, возбуждено уголовное дело по части один статьи 105 УК России — "Убийство". Подозреваемый 1999 года рождения задержан рядом с местом происшествия. Следователи и криминалисты обнаружили орудие преступления. Сейчас устанавливаются свидетели, изучаются записи камер видеонаблюдения.

https://ria.ru/20221112/pozhar-1831103749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)