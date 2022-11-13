https://ria.ru/20221113/proisshestviya-1831114950.html
В Москве нашли тело мужчины в мусорном баке
В Москве нашли тело мужчины в мусорном баке - РИА Новости, 13.11.2022
В Москве нашли тело мужчины в мусорном баке
Тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями найдено в мусорном баке на юго-западе Москвы, подозреваемый задержан, сообщила старший помощник... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T00:47
2022-11-13T00:47
2022-11-13T10:49
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями найдено в мусорном баке на юго-западе Москвы, подозреваемый задержан, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.По словам Ивановой, возбуждено уголовное дело по части один статьи 105 УК России — "Убийство". Подозреваемый 1999 года рождения задержан рядом с местом происшествия. Следователи и криминалисты обнаружили орудие преступления. Сейчас устанавливаются свидетели, изучаются записи камер видеонаблюдения.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
00:47 13.11.2022 (обновлено: 10:49 13.11.2022)
В Москве нашли тело мужчины в мусорном баке
СК: в Москве в мусорном баке нашли тело мужчины с множеством колото-резаных ран