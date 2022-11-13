https://ria.ru/20221113/premiya-1831112539.html

Юрист объяснила, кого нельзя лишить премии даже за "плохую работу"

Юрист объяснила, кого нельзя лишить премии даже за "плохую работу" - РИА Новости, 13.11.2022

Юрист объяснила, кого нельзя лишить премии даже за "плохую работу"

Сотрудника нельзя лишить премии, если его оклад меньше МРОТ, а премия "увеличивает" размер его зарплаты до этого уровня, рассказала агентству "Прайм" юрист... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T03:15

2022-11-13T03:15

2022-11-13T03:15

общество

елена кудерко

россия

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Сотрудника нельзя лишить премии, если его оклад меньше МРОТ, а премия "увеличивает" размер его зарплаты до этого уровня, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.В противном случае будет нарушен закон, согласно которому размер заработной платы не может устанавливаться ниже МРОТ, пояснила она.Также эксперт рассказала, что обычно премия бывает ежемесячной, квартальной, годовой, либо приуроченной к определенному событию. Более того, условия премирования сотрудников должны быть подробно и однозначно прописаны в положении о премировании или в положении об оплате труда работодателя независимо от того это частная или бюджетная организация, добавила юрист. Если все условия соблюдены, а премии нет — это повод обратиться в суд или трудовую инспекцию, заключила Кудерко.

https://ria.ru/20221111/zarplata-1830641318.html

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общество, елена кудерко, россия