https://ria.ru/20221113/pozhar-1831150851.html

Житель Биробиджана спас четырех членов семьи из горевшего дома

Житель Биробиджана спас четырех членов семьи из горевшего дома - РИА Новости, 13.11.2022

Житель Биробиджана спас четырех членов семьи из горевшего дома

Житель Биробиджана помог ребенку, жене, сестре и матери выбраться из горевшего дома через окно, сообщили в ГУ МЧС по Еврейской автономной области. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T11:42

2022-11-13T11:42

2022-11-13T11:42

происшествия

биробиджан

еврейская автономная область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Житель Биробиджана помог ребенку, жене, сестре и матери выбраться из горевшего дома через окно, сообщили в ГУ МЧС по Еврейской автономной области."Женщина проснулась от сильного треска и запаха дыма, разбудила мужа. Супруг обнаружил, что горит веранда их дома — эвакуироваться через дверь им не удастся. Мужчина разбил окно и помог спастись жене, ребенку, матери и 12-летней сестре", - говорится в сообщении.В нем также отмечается, что трех членов семьи пришлось везти в больницу с ожогами и порезами.Возгорание было потушено прибывшими на место происшествия пожарными, но спасти деревянный дом не удалось, отметили в главном управлении МЧС по ЕАО. Спровоцировать инцидент могло подключение мощных приборов к ветхой электросети сети в доме.

https://ria.ru/20221112/pozhar-1831103749.html

биробиджан

еврейская автономная область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, биробиджан, еврейская автономная область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)