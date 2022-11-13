https://ria.ru/20221113/pozhar-1831150851.html
Житель Биробиджана спас четырех членов семьи из горевшего дома
Житель Биробиджана спас четырех членов семьи из горевшего дома - РИА Новости, 13.11.2022
Житель Биробиджана спас четырех членов семьи из горевшего дома
Житель Биробиджана помог ребенку, жене, сестре и матери выбраться из горевшего дома через окно, сообщили в ГУ МЧС по Еврейской автономной области. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T11:42
2022-11-13T11:42
2022-11-13T11:42
происшествия
биробиджан
еврейская автономная область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Житель Биробиджана помог ребенку, жене, сестре и матери выбраться из горевшего дома через окно, сообщили в ГУ МЧС по Еврейской автономной области."Женщина проснулась от сильного треска и запаха дыма, разбудила мужа. Супруг обнаружил, что горит веранда их дома — эвакуироваться через дверь им не удастся. Мужчина разбил окно и помог спастись жене, ребенку, матери и 12-летней сестре", - говорится в сообщении.В нем также отмечается, что трех членов семьи пришлось везти в больницу с ожогами и порезами.Возгорание было потушено прибывшими на место происшествия пожарными, но спасти деревянный дом не удалось, отметили в главном управлении МЧС по ЕАО. Спровоцировать инцидент могло подключение мощных приборов к ветхой электросети сети в доме.
https://ria.ru/20221112/pozhar-1831103749.html
биробиджан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, биробиджан, еврейская автономная область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Биробиджан, Еврейская автономная область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Житель Биробиджана спас четырех членов семьи из горевшего дома
Житель Биробиджана помог четверым членам семьи выбраться из горевшего дома
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Житель Биробиджана помог ребенку, жене, сестре и матери выбраться из горевшего дома через окно, сообщили в ГУ МЧС по Еврейской автономной области.
"Женщина проснулась от сильного треска и запаха дыма, разбудила мужа. Супруг обнаружил, что горит веранда их дома — эвакуироваться через дверь им не удастся. Мужчина разбил окно и помог спастись жене, ребенку, матери и 12-летней сестре", - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что трех членов семьи пришлось везти в больницу с ожогами и порезами.
Возгорание было потушено прибывшими на место происшествия пожарными, но спасти деревянный дом не удалось, отметили в главном управлении МЧС по ЕАО. Спровоцировать инцидент могло подключение мощных приборов к ветхой электросети сети в доме.