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Житель Биробиджана спас четырех членов семьи из горевшего дома - РИА Новости, 13.11.2022
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Житель Биробиджана спас четырех членов семьи из горевшего дома
Житель Биробиджана спас четырех членов семьи из горевшего дома - РИА Новости, 13.11.2022
Житель Биробиджана спас четырех членов семьи из горевшего дома
Житель Биробиджана помог ребенку, жене, сестре и матери выбраться из горевшего дома через окно, сообщили в ГУ МЧС по Еврейской автономной области. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T11:42
2022-11-13T11:42
происшествия
биробиджан
еврейская автономная область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Житель Биробиджана помог ребенку, жене, сестре и матери выбраться из горевшего дома через окно, сообщили в ГУ МЧС по Еврейской автономной области."Женщина проснулась от сильного треска и запаха дыма, разбудила мужа. Супруг обнаружил, что горит веранда их дома — эвакуироваться через дверь им не удастся. Мужчина разбил окно и помог спастись жене, ребенку, матери и 12-летней сестре", - говорится в сообщении.В нем также отмечается, что трех членов семьи пришлось везти в больницу с ожогами и порезами.Возгорание было потушено прибывшими на место происшествия пожарными, но спасти деревянный дом не удалось, отметили в главном управлении МЧС по ЕАО. Спровоцировать инцидент могло подключение мощных приборов к ветхой электросети сети в доме.
https://ria.ru/20221112/pozhar-1831103749.html
биробиджан
еврейская автономная область
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происшествия, биробиджан, еврейская автономная область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Биробиджан, Еврейская автономная область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:42 13.11.2022
 
Житель Биробиджана спас четырех членов семьи из горевшего дома

Житель Биробиджана помог четверым членам семьи выбраться из горевшего дома

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Житель Биробиджана помог ребенку, жене, сестре и матери выбраться из горевшего дома через окно, сообщили в ГУ МЧС по Еврейской автономной области.
"Женщина проснулась от сильного треска и запаха дыма, разбудила мужа. Супруг обнаружил, что горит веранда их дома — эвакуироваться через дверь им не удастся. Мужчина разбил окно и помог спастись жене, ребенку, матери и 12-летней сестре", - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что трех членов семьи пришлось везти в больницу с ожогами и порезами.
Возгорание было потушено прибывшими на место происшествия пожарными, но спасти деревянный дом не удалось, отметили в главном управлении МЧС по ЕАО. Спровоцировать инцидент могло подключение мощных приборов к ветхой электросети сети в доме.
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ПроисшествияБиробиджанЕврейская автономная областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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