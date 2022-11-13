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В Ленобласти локализовали пожар в храме
В Ленобласти локализовали пожар в храме - РИА Новости, 13.11.2022
В Ленобласти локализовали пожар в храме
В Ленинградской области произошел пожар в храме, в настоящее время он локализован, сообщает региональное ГУМЧС. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T00:19
2022-11-13T00:19
2022-11-13T01:47
происшествия
ленинградская область
всеволожский район
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области произошел пожар в храме, в настоящее время он локализован, сообщает региональное ГУМЧС.Сообщение о пожаре в поселке Янино-1 Всеволожского района поступило в субботу в 22.40."Возгорание в храме на общей площади 88 квадратных метров. В 22.50 пожар был локализован. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.К ликвидации пожара привлечены 12 человек и 3 единицы техники.
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происшествия, ленинградская область, всеволожский район, россия
Происшествия, Ленинградская область, Всеволожский район, Россия
00:19 13.11.2022 (обновлено: 01:47 13.11.2022)
В Ленобласти локализовали пожар в храме
МЧС: В Ленинградской области локализовали пожар в храме на площади более 80 "квадратов"