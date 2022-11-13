https://ria.ru/20221113/pozhar-1831112844.html

В Ленобласти локализовали пожар в храме

В Ленобласти локализовали пожар в храме - РИА Новости, 13.11.2022

В Ленобласти локализовали пожар в храме

В Ленинградской области произошел пожар в храме, в настоящее время он локализован, сообщает региональное ГУМЧС. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T00:19

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2022-11-13T01:47

происшествия

ленинградская область

всеволожский район

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области произошел пожар в храме, в настоящее время он локализован, сообщает региональное ГУМЧС.Сообщение о пожаре в поселке Янино-1 Всеволожского района поступило в субботу в 22.40."Возгорание в храме на общей площади 88 квадратных метров. В 22.50 пожар был локализован. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.К ликвидации пожара привлечены 12 человек и 3 единицы техники.

https://ria.ru/20221112/pozhar-1831103749.html

ленинградская область

всеволожский район

россия

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происшествия, ленинградская область, всеволожский район, россия