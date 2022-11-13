https://ria.ru/20221113/popravka-1831148205.html

В Госдуме назвали поправку о лишении полученного гражданства правомерной

В Госдуме назвали поправку о лишении полученного гражданства правомерной - РИА Новости, 13.11.2022

В Госдуме назвали поправку о лишении полученного гражданства правомерной

Поправка о лишении приобретенного гражданства РФ за создание угрозы безопасности страны правомерна по смыслу, но правовую сторону необходимо изучить... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T11:08

2022-11-13T11:08

2022-11-13T11:08

госдума рф

единая россия

общество

олег морозов

россия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Поправка о лишении приобретенного гражданства РФ за создание угрозы безопасности страны правомерна по смыслу, но правовую сторону необходимо изучить внимательнее, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов ("Единая Россия")."Поправка фракцией пока не обсуждалась. По смыслу она правомерна. Так как человек осознанно приобретает гражданство страны, то есть заведомо гарантирует свою лояльность её законам и ценностям. Но правовую сторону требуется внимательно обсудить", - подчеркнул политик, отвечая на вопрос о поддержке такой инициативы.Согласно поправке (текст есть в распоряжении РИА Новости), которая поступила ко второму чтению президентского законопроекта о гражданстве, приобретенное гражданство РФ могут прекратить, если лицо совершает действия, создающее угрозу безопасности страны.В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.

https://ria.ru/20221113/popravki-1831142161.html

https://ria.ru/20221113/grazhdanstvo-1831130925.html

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Екатерина Зайцева

госдума рф, единая россия, общество, олег морозов, россия