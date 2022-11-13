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ОНФ и Фонд образовательных проектов доставили мобилизованным теплые вещи - РИА Новости, 13.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221113/pomosch-1831232922.html
ОНФ и Фонд образовательных проектов доставили мобилизованным теплые вещи
ОНФ и Фонд образовательных проектов доставили мобилизованным теплые вещи - РИА Новости, 13.11.2022
ОНФ и Фонд образовательных проектов доставили мобилизованным теплые вещи
Общероссийский народный фронт (ОНФ) и Фонд образовательных проектов доставили мобилизованным бойцам, находящимся на территории Луганской народной республики,... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T22:30
2022-11-13T22:30
специальная военная операция на украине
общество
луганская народная республика
общероссийский народный фронт
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ЛУГАНСК, 13 ноя - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) и Фонд образовательных проектов доставили мобилизованным бойцам, находящимся на территории Луганской народной республики, теплые вещи, сообщил журналистам председатель правления Фонда образовательных проектов Константин Васильцов."Мы привезли гуманитарный груз для мобилизованных, находящихся на территории Луганской Народной Республики", - заявил Васильцов.В рамках помощи мобилизованным бойцам также доставили армейские термосы, дождевые плащи, резиновые сапоги, примусы, а также инвентарь для оборудования позиций.
https://ria.ru/20221112/pomosch-1831001715.html
луганская народная республика
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общество, луганская народная республика, общероссийский народный фронт
Специальная военная операция на Украине, Общество, Луганская Народная Республика, Общероссийский народный фронт
22:30 13.11.2022
 
ОНФ и Фонд образовательных проектов доставили мобилизованным теплые вещи

ОНФ и Фонд образовательных проектов доставили мобилизованным в Донбассе теплые вещи

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкГрузовые автомобили с гуманитарной помощью
Грузовые автомобили с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Грузовые автомобили с гуманитарной помощью . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 ноя - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) и Фонд образовательных проектов доставили мобилизованным бойцам, находящимся на территории Луганской народной республики, теплые вещи, сообщил журналистам председатель правления Фонда образовательных проектов Константин Васильцов.
"Мы привезли гуманитарный груз для мобилизованных, находящихся на территории Луганской Народной Республики", - заявил Васильцов.
В рамках помощи мобилизованным бойцам также доставили армейские термосы, дождевые плащи, резиновые сапоги, примусы, а также инвентарь для оборудования позиций.
Автомобиль с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 09:00
Русская гуманитарная миссия привезла помощь для школ и детсадов ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоЛуганская Народная РеспубликаОбщероссийский народный фронт
 
 
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