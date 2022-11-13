https://ria.ru/20221113/pomosch-1831232922.html
ОНФ и Фонд образовательных проектов доставили мобилизованным теплые вещи
ОНФ и Фонд образовательных проектов доставили мобилизованным теплые вещи - РИА Новости, 13.11.2022
ОНФ и Фонд образовательных проектов доставили мобилизованным теплые вещи
Общероссийский народный фронт (ОНФ) и Фонд образовательных проектов доставили мобилизованным бойцам, находящимся на территории Луганской народной республики,... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T22:30
2022-11-13T22:30
2022-11-13T22:30
специальная военная операция на украине
общество
луганская народная республика
общероссийский народный фронт
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ЛУГАНСК, 13 ноя - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) и Фонд образовательных проектов доставили мобилизованным бойцам, находящимся на территории Луганской народной республики, теплые вещи, сообщил журналистам председатель правления Фонда образовательных проектов Константин Васильцов."Мы привезли гуманитарный груз для мобилизованных, находящихся на территории Луганской Народной Республики", - заявил Васильцов.В рамках помощи мобилизованным бойцам также доставили армейские термосы, дождевые плащи, резиновые сапоги, примусы, а также инвентарь для оборудования позиций.
https://ria.ru/20221112/pomosch-1831001715.html
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общество, луганская народная республика, общероссийский народный фронт
Специальная военная операция на Украине, Общество, Луганская Народная Республика, Общероссийский народный фронт
ОНФ и Фонд образовательных проектов доставили мобилизованным теплые вещи
ОНФ и Фонд образовательных проектов доставили мобилизованным в Донбассе теплые вещи