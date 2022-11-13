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Салливан заявил, что США объявят о новом пакете помощи Украине

Салливан заявил, что США объявят о новом пакете помощи Украине - РИА Новости, 13.11.2022

Салливан заявил, что США объявят о новом пакете помощи Украине

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в течение нескольких недель объявит о новом пакете помощи Украине, который по... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T15:59

2022-11-13T15:59

2022-11-13T16:40

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джейк салливан

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в течение нескольких недель объявит о новом пакете помощи Украине, который по размеру будет аналогичен предыдущим. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявляла, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221113/ssha-1831168999.html

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украина

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в мире, сша, украина, россия, нато, джейк салливан, мария захарова, сергей лавров