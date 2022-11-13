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Салливан заявил, что США объявят о новом пакете помощи Украине - РИА Новости, 13.11.2022
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Салливан заявил, что США объявят о новом пакете помощи Украине
Салливан заявил, что США объявят о новом пакете помощи Украине - РИА Новости, 13.11.2022
Салливан заявил, что США объявят о новом пакете помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в течение нескольких недель объявит о новом пакете помощи Украине, который по... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T15:59
2022-11-13T16:40
в мире
сша
украина
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в течение нескольких недель объявит о новом пакете помощи Украине, который по размеру будет аналогичен предыдущим. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявляла, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, сша, украина, россия, нато, джейк салливан, мария захарова, сергей лавров
В мире, США, Украина, Россия, НАТО, Джейк Салливан, Мария Захарова, Сергей Лавров
15:59 13.11.2022 (обновлено: 16:40 13.11.2022)
 
Салливан заявил, что США объявят о новом пакете помощи Украине

Советник Салливан: США через несколько недель объявят о новом пакете помощи Украине

© AP Photo / Evan VucciCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в течение нескольких недель объявит о новом пакете помощи Украине, который по размеру будет аналогичен предыдущим.
"Будет другой (пакет помощи) в ближайшие несколько недель... примерного того же масштаба, которого мы придерживались в течение последних нескольких недель и месяцев... Мы также консультируемся с конгрессом о приобретении дополнительных ресурсов на следующий год", - отметил Салливан в ходе брифинга.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявляла, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреСШАУкраинаРоссияНАТОДжейк СалливанМария ЗахароваСергей Лавров
 
 
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