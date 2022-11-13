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СМИ: в Британии считают, что условия переговоров должна диктовать Украина - РИА Новости, 13.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221113/peregovory-1831212421.html
СМИ: в Британии считают, что условия переговоров должна диктовать Украина
СМИ: в Британии считают, что условия переговоров должна диктовать Украина - РИА Новости, 13.11.2022
СМИ: в Британии считают, что условия переговоров должна диктовать Украина
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина должна сама решать, "когда и как" ей начать переговоры с Россией, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T19:20
2022-11-13T19:20
специальная военная операция на украине
в мире
цены на нефть
андрей руденко
мария захарова
киев
украина
россия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина должна сама решать, "когда и как" ей начать переговоры с Россией, сообщает телеканал Sky News.Замглавы МИД РФ Андрей Руденко ранее говорил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна."Мистер Уоллес добавил, что украинцы должны сами решить "когда и как" они, возможно, захотят вести переговоры с Россией", - говорится в сообщении телеканала."Я не вижу причин, по которым Украина прекратила бы это (боевые действия)", - цитирует Уоллеса телеканал. Глава минобороны Британии предупредил, что не стоит недооценивать РФ.В воскресенье газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов писала, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе последней встречи с Владимиром Зеленским предложил ему подумать о "реалистичных" позициях на переговорах. Согласно источникам, Вашингтон предложил Киеву продемонстрировать открытость к идее переговоров.
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в мире, цены на нефть, андрей руденко, мария захарова, киев, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Цены на нефть, Андрей Руденко, Мария Захарова, Киев, Украина, Россия
19:20 13.11.2022
 
СМИ: в Британии считают, что условия переговоров должна диктовать Украина

Sky News: глава МО Британии заявил, что Украина должна решать, когда начать переговоры

© РИА Новости / БелТА / Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / БелТА
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Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина должна сама решать, "когда и как" ей начать переговоры с Россией, сообщает телеканал Sky News.
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко ранее говорил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.
"Мистер Уоллес добавил, что украинцы должны сами решить "когда и как" они, возможно, захотят вести переговоры с Россией", - говорится в сообщении телеканала.
"Я не вижу причин, по которым Украина прекратила бы это (боевые действия)", - цитирует Уоллеса телеканал. Глава минобороны Британии предупредил, что не стоит недооценивать РФ.
В воскресенье газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов писала, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе последней встречи с Владимиром Зеленским предложил ему подумать о "реалистичных" позициях на переговорах. Согласно источникам, Вашингтон предложил Киеву продемонстрировать открытость к идее переговоров.
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
Вчера, 18:45
СМИ: США предложили Киеву подумать о "реалистичных" позициях на переговорах
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЦены на нефтьАндрей РуденкоМария ЗахароваКиевУкраинаРоссия
 
 
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