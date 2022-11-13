https://ria.ru/20221113/peregovory-1831212421.html

СМИ: в Британии считают, что условия переговоров должна диктовать Украина

СМИ: в Британии считают, что условия переговоров должна диктовать Украина - РИА Новости, 13.11.2022

СМИ: в Британии считают, что условия переговоров должна диктовать Украина

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина должна сама решать, "когда и как" ей начать переговоры с Россией, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T19:20

2022-11-13T19:20

2022-11-13T19:20

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина должна сама решать, "когда и как" ей начать переговоры с Россией, сообщает телеканал Sky News.Замглавы МИД РФ Андрей Руденко ранее говорил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна."Мистер Уоллес добавил, что украинцы должны сами решить "когда и как" они, возможно, захотят вести переговоры с Россией", - говорится в сообщении телеканала."Я не вижу причин, по которым Украина прекратила бы это (боевые действия)", - цитирует Уоллеса телеканал. Глава минобороны Британии предупредил, что не стоит недооценивать РФ.В воскресенье газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов писала, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе последней встречи с Владимиром Зеленским предложил ему подумать о "реалистичных" позициях на переговорах. Согласно источникам, Вашингтон предложил Киеву продемонстрировать открытость к идее переговоров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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