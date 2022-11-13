СМИ: в Британии считают, что условия переговоров должна диктовать Украина
Sky News: глава МО Британии заявил, что Украина должна решать, когда начать переговоры
© РИА Новости / БелТА / Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина должна сама решать, "когда и как" ей начать переговоры с Россией, сообщает телеканал Sky News.
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко ранее говорил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.
"Мистер Уоллес добавил, что украинцы должны сами решить "когда и как" они, возможно, захотят вести переговоры с Россией", - говорится в сообщении телеканала.
"Я не вижу причин, по которым Украина прекратила бы это (боевые действия)", - цитирует Уоллеса телеканал. Глава минобороны Британии предупредил, что не стоит недооценивать РФ.
В воскресенье газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов писала, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе последней встречи с Владимиром Зеленским предложил ему подумать о "реалистичных" позициях на переговорах. Согласно источникам, Вашингтон предложил Киеву продемонстрировать открытость к идее переговоров.