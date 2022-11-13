18:45 13.11.2022 (обновлено: 19:38 13.11.2022)
СМИ: США предложили Киеву подумать о "реалистичных" позициях на переговорах
WSJ: Салливан предложил Киеву подумать о реалистичных позициях на переговорах с Россией
© AP Photo / Evan VucciCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
© AP Photo / Evan Vucci
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время последней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил подумать о "реалистичных" позициях на переговорах с Россией, пишет Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов.
Согласно источникам, Вашингтон посоветовал Киеву продемонстрировать открытость к самой идее диалога.
"Два европейских дипломата, ознакомленных с дискуссиями, заявили, что Салливан порекомендовал команде Зеленского думать о реалистичных требованиях и приоритетах на переговорах, в том числе о пересмотре своей заявленной цели... восстановить контроль над Крымом", — говорится в сообщении газеты.
По данным издания, все больше американских чиновников считают, что последующие недели и месяцы представляют возможность для России и Украины обсудить возможные переговоры. В Вашингтоне полагают, что наступление зимы может стать переломным моментом в конфликте.
"Из-за перспективы того, что Украина не добьется значительных успехов на поле боя в ближайшие недели, американские чиновники и некоторые их европейские коллеги стали спрашивать, когда общество начнет <...> требовать мирного урегулирования", — пишет газета.
Как отмечает издание, США и союзники обеспокоены тем, что из-за поддержки Киева их запасы вооружений слишком быстро истощаются.
"Мы говорим украинцам, что им решать, когда сделать это (начать мирные переговоры). Но было бы хорошей идеей начать их пораньше", — приводятся слова одного из западноевропейских дипломатов.
В последние дни западные СМИ пишут, что США и их союзники подталкивают Украину к переговорам с Россией. После этих сообщений президент Владимир Зеленский назвал условия для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".
При этом ранее украинский лидер подписал указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия остается открытой к диалогу с Украиной, но сейчас возможности его продолжать нет, поскольку в Киеве кодифицировали непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.
Как отметил замглавы МИД Андрей Руденко, у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.