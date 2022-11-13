https://ria.ru/20221113/peregovory-1831206089.html

СМИ: США предложили Киеву подумать о "реалистичных" позициях на переговорах

СМИ: США предложили Киеву подумать о "реалистичных" позициях на переговорах - РИА Новости, 13.11.2022

СМИ: США предложили Киеву подумать о "реалистичных" позициях на переговорах

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время последней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил подумать о... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T18:45

2022-11-13T18:45

2022-11-13T19:38

в мире

джейк салливан

владимир зеленский

сша

вашингтон (штат)

киев

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время последней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил подумать о "реалистичных" позициях на переговорах с Россией, пишет Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов.Согласно источникам, Вашингтон посоветовал Киеву продемонстрировать открытость к самой идее диалога.По данным издания, все больше американских чиновников считают, что последующие недели и месяцы представляют возможность для России и Украины обсудить возможные переговоры. В Вашингтоне полагают, что наступление зимы может стать переломным моментом в конфликте."Из-за перспективы того, что Украина не добьется значительных успехов на поле боя в ближайшие недели, американские чиновники и некоторые их европейские коллеги стали спрашивать, когда общество начнет <...> требовать мирного урегулирования", — пишет газета.Как отмечает издание, США и союзники обеспокоены тем, что из-за поддержки Киева их запасы вооружений слишком быстро истощаются."Мы говорим украинцам, что им решать, когда сделать это (начать мирные переговоры). Но было бы хорошей идеей начать их пораньше", — приводятся слова одного из западноевропейских дипломатов.В последние дни западные СМИ пишут, что США и их союзники подталкивают Украину к переговорам с Россией. После этих сообщений президент Владимир Зеленский назвал условия для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".При этом ранее украинский лидер подписал указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия остается открытой к диалогу с Украиной, но сейчас возможности его продолжать нет, поскольку в Киеве кодифицировали непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.Как отметил замглавы МИД Андрей Руденко, у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.

https://ria.ru/20221111/es-1830795719.html

https://ria.ru/20221112/ssha-1831031550.html

https://ria.ru/20221111/snv-1830951656.html

сша

вашингтон (штат)

киев

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в мире, джейк салливан, владимир зеленский, сша, вашингтон (штат), киев