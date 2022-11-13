01:40 13.11.2022 (обновлено: 02:43 13.11.2022)
Арахамия спрогнозировал возможную дату переговоров Киева и Москвы
Депутат Рады Арахамия: переговоры Киева и Москвы могут пройти во второй половине 2023 года
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины, депутат Давид Арахамия
Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины, депутат Давид Арахамия. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Новые переговоры Киева и Москвы могут пройти во второй половине 2023 года, заявил в эфире телемарафона депутат Верховной рады Давид Арахамия.
"Честно, я считаю, что это (переговоры. — Прим. ред.) будет тогда, когда электоральные циклы начнут работать и в России, и в Соединенных Штатах, то есть это где-то во второй половине следующего года, когда уже будет стартовать и президентская гонка в США", — приводит слова парламентария "Страна.ua".
Арахамия возглавлял делегацию Украины на мирных переговорах с Россией весной.
В последние дни западные СМИ пишут, что США и их союзники подталкивают Украину к переговорам с Россией. После этих сообщений президент Владимир Зеленский назвал условия для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".
При этом ранее украинский лидер подписал указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия остается открытой к диалогу с Украиной, но сейчас возможности его продолжать нет, поскольку в Киеве кодифицировали непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.
Как отметил замглавы МИД Андрей Руденко, у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.