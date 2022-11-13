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Арахамия спрогнозировал возможную дату переговоров Киева и Москвы

Арахамия спрогнозировал возможную дату переговоров Киева и Москвы - РИА Новости, 13.11.2022

Арахамия спрогнозировал возможную дату переговоров Киева и Москвы

Новые переговоры Киева и Москвы могут пройти во второй половине 2023 года, заявил в эфире телемарафона депутат Верховной рады Давид Арахамия. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T01:40

2022-11-13T01:40

2022-11-13T02:43

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Новые переговоры Киева и Москвы могут пройти во второй половине 2023 года, заявил в эфире телемарафона депутат Верховной рады Давид Арахамия.Арахамия возглавлял делегацию Украины на мирных переговорах с Россией весной.В последние дни западные СМИ пишут, что США и их союзники подталкивают Украину к переговорам с Россией. После этих сообщений президент Владимир Зеленский назвал условия для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".При этом ранее украинский лидер подписал указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия остается открытой к диалогу с Украиной, но сейчас возможности его продолжать нет, поскольку в Киеве кодифицировали непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.Как отметил замглавы МИД Андрей Руденко, у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.

https://ria.ru/20221110/erdogan-1830411637.html

https://ria.ru/20221112/ssha-1831031550.html

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в мире, давид арахамия, владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, киев, верховная рада украины