https://ria.ru/20221113/pelosi-1831207180.html

Пелоси считает, что Байдену стоит выдвигаться на второй президентский срок

Пелоси считает, что Байдену стоит выдвигаться на второй президентский срок - РИА Новости, 13.11.2022

Пелоси считает, что Байдену стоит выдвигаться на второй президентский срок

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси высказалась в поддержку участия Джо Байдена в президентских выборах 2024 года и назвала возможное выдвижение Дональда... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T18:54

2022-11-13T18:54

2022-11-13T18:54

в мире

нэнси пелоси

сша

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси высказалась в поддержку участия Джо Байдена в президентских выборах 2024 года и назвала возможное выдвижение Дональда Трампа "плохой новостью" для страны.Экс-президент США собирается в следующий вторник сделать "важное заявление", а действующий лидер дает понять, что планирует переизбираться, но окончательное решение примет к началу следующего года, посоветовавшись с семьей."Я считаю, что да... Он был отличным президентом, и у него замечательный список достижений, с которым можно баллотироваться", - ответила Пелоси в интервью телеканалу ABC на вопрос, стоит ли Байдену выдвигаться на второй срок.В заслугу президенту она поставила создание 10 миллионов рабочих мест, преодоление коронавирусной пандемии, решимость бороться с климатическим кризисом.Про Трампа, которому палата представителей дважды объявляла импичмент, Пелоси сказала, что тот не был "силой во имя добра", а его возможная президентская заявка - "плохая новость" для США."Он не был силой во имя добра. Я не думаю, что его выдвижение - это сила добра для нашей страны. Но это республиканцам решать, кого они выберут (в кандидаты от партии)", - сказала Пелоси.Она обвинила Трампа в подрыве доверия к избирательной системе, отторжении демократических ценностей, протежировании "странных людей" на выборах.Местные СМИ пишут, что в республиканской среде склонны винить Трампа и его кандидатов в результатах промежуточных выборов в конгресс, где не оправдались ожидания убедительной победы над демократами. Однопартийцы Байдена сохранили контроль над сенатом и, как считает Пелоси, еще имеют шансы набрать большинство в палате представителей.

https://ria.ru/20221103/ssha-1828832779.html

https://ria.ru/20221113/kontrol-1831199595.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, нэнси пелоси, сша, джо байден, дональд трамп