https://ria.ru/20221113/pamyat-1831181050.html
Патриарх Кирилл почтил память жертв теракта в школе Беслана
Патриарх Кирилл почтил память жертв теракта в школе Беслана - РИА Новости, 13.11.2022
Патриарх Кирилл почтил память жертв теракта в школе Беслана
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Северной Осетии почтил память погибших при захвате заложников в школе №1 Беслана, возложив цветы к мемориалу в... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T16:31
2022-11-13T16:31
2022-11-13T20:29
религия
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
беслан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БЕСЛАН, 13 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Северной Осетии почтил память погибших при захвате заложников в школе №1 Беслана, возложив цветы к мемориалу в спортзале, а затем побывал на кладбище "Город Ангелов", где похоронены жертвы теракта.Как передаёт корреспондент РИА Новости, в спортзале школы №1 патриарх отслужил заупокойную литию у поклонного креста на месте теракта. Кроме того, он пообщался с представителями комитета "Матери Беслана" и местными жителями, осмотрел строящийся храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской, оставил запись в книге памяти.По данным властей региона, делегация с патриархом направилась на мемориальное кладбище "Город ангелов". "Присутствующие возложили цветы к памятнику сотрудникам спецподразделений, погибшим при освобождении заложников. Здесь же состоялось возглашение "Вечной памяти" у мемориала невинно убиенным детям, погибшим в результате террористического акта", - говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины.Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
https://ria.ru/20190901/1558002333.html
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Патриарх Кирилл почтил память погибших и отслужил заупокойную литию в школе Беслана
Патриарх Кирилл в Северной Осетии почтил память погибших в Беслане, в спортзале школы отслужил заупокойную литию
2022-11-13T16:31
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религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), беслан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Религия, Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Беслан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
16:31 13.11.2022 (обновлено: 20:29 13.11.2022)
Патриарх Кирилл почтил память жертв теракта в школе Беслана
Патриарх Кирилл в Северной Осетии почтил память жертв теракта в школе Беслана в 2004 году