https://ria.ru/20221113/otstavka-1831235554.html
Правящая партия Молдавии обсуждает возможную отставку кабмина, сообщают СМИ
Правящая партия Молдавии обсуждает возможную отставку кабмина, сообщают СМИ - РИА Новости, 13.11.2022
Правящая партия Молдавии обсуждает возможную отставку кабмина, сообщают СМИ
Президент Молдавии Майя Санду проводит заседание с членами правящей партии "Действие и солидарность", где, предположительно, обсуждается перестановка в кабмине... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T22:58
2022-11-13T22:58
2022-11-13T23:13
в мире
майя санду
наталья гаврилица
молдавия
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КИШИНЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду проводит заседание с членами правящей партии "Действие и солидарность", где, предположительно, обсуждается перестановка в кабмине или назначение нового премьера, передает провластный телеканал TV8 со ссылкой на источники в правительственных кругах.Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица ранее заявляла, что допускает возможность перестановок в правительстве, поскольку оно нуждается в людях, способных справляться с кризисами, а также являются экспертами в области безопасности. "В правительстве во главе с Натальей Гаврилицей произойдут перестановки или последует формальная отставка. В случае отставки следующее правительство может возглавить нынешний советник президента Дорин Речан. Эта тема, возможно, обсуждается на ночном заседании в администрации президента", — говорится в сообщении СМИ.Отмечается, что комментарий для журналистов до начала заседания согласился дать депутат парламента Раду Мариан. По его словам, будут обсуждаться следующие шаги в борьбе с мафией и коррупцией.Дорин Речан занимает пост советника президента Молдавии по вопросам национальной безопасности и обороны, а также секретаря Высшего совета безопасности. С 2012 по 2015 годы возглавлял министерство внутренних дел, до этого два года занимал пост вице-министра информационных технологий.С 18 сентября в Молдавии проходят антиправительственные протесты оппозиционной партии "Шор", к которой присоединилась партия коммунистов. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни.Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97 процента в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20221113/oppozitsiya-1831219057.html
https://ria.ru/20221112/moldaviya-1831015674.html
https://ria.ru/20221111/moldaviya-1830784078.html
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в мире, майя санду, наталья гаврилица, молдавия
В мире, Майя Санду, Наталья Гаврилица, Молдавия
22:58 13.11.2022 (обновлено: 23:13 13.11.2022)
Правящая партия Молдавии обсуждает возможную отставку кабмина, сообщают СМИ
TV8: президент Молдавии Санду и правящая партия обсуждают возможную отставку правительства
КИШИНЕВ, 13 ноя — РИА Новости.
Президент Молдавии Майя Санду проводит заседание с членами правящей партии "Действие и солидарность", где, предположительно, обсуждается перестановка в кабмине или назначение нового премьера, передает провластный телеканал TV8
со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица ранее заявляла, что допускает возможность перестановок в правительстве, поскольку оно нуждается в людях, способных справляться с кризисами, а также являются экспертами в области безопасности.
"В правительстве во главе с Натальей Гаврилицей произойдут перестановки или последует формальная отставка. В случае отставки следующее правительство может возглавить нынешний советник президента Дорин Речан. Эта тема, возможно, обсуждается на ночном заседании в администрации президента", — говорится в сообщении СМИ.
Отмечается, что комментарий для журналистов до начала заседания согласился дать депутат парламента Раду Мариан. По его словам, будут обсуждаться следующие шаги в борьбе с мафией и коррупцией.
Дорин Речан занимает пост советника президента Молдавии по вопросам национальной безопасности и обороны, а также секретаря Высшего совета безопасности. С 2012 по 2015 годы возглавлял министерство внутренних дел, до этого два года занимал пост вице-министра информационных технологий.
С 18 сентября в Молдавии проходят антиправительственные протесты оппозиционной партии "Шор", к которой присоединилась партия коммунистов. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни.
Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97 процента в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.