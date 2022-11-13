17:04 13.11.2022 (обновлено: 17:16 13.11.2022)
"Царские волки" обучают военных Донбасса разведке и штурму, сообщил Рогозин
Рогозин: "Царские волки" обучают военных Донбасса разведывательной и штурмовой работе
ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Военные советники из состава инспекторской группы "Царские волки" обучают военных Донбасса разведывательной и штурмовой деятельности, сообщил в интервью РИА Новости возглавляющий эту группу экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Он уточнил, что в составе его группы - опытные, глубоко знающие свое дело военные советники, а также специалисты по военно-техническим вопросам, известные в Вооруженных силах, специальных службах России, в коллективах оборонно-промышленного комплекса.
"Военные советники оказывают необходимую помощь в обучении подразделений Донецкой Народной Республики в части непосредственно организации разведывательной деятельности, штурмовой деятельности", - сказал он.
В свою очередь военно-технические специалисты из состава группы, отметил Рогозин, работают с большим количеством частных компаний, разработчиков и средств связи, и беспилотных аппаратов, которые могли бы оказать помощь и первому армейскому корпусу ДНР, и Союзу добровольцев Донбасса.
Экс-глава Роскосмоса уточнил, что возглавляемая им инспекторская группа "Царские волки", которая оказывает военно-техническую помощь подразделениям ДНР и ЛНР, была создана несколько месяцев назад. "Это историческое название, потому что в эту группу входят в том числе люди, которые имеют отношение к одному из добровольческих русских подразделений, принимавших участие в вооруженной борьбе в Боснии и Герцеговине в середине 90-х годов", - добавил Рогозин.
"Царскими волками" в СМИ называли второй русский добровольческий отряд, действовавший в Боснии и Герцеговине (БиГ) после распада Югославии. Подразделение, созданное в ноябре 1992 года в городе Вишеграде на востоке республики, воевало на стороне местных сербов до августа 1993 года. После Вишеграда отряд дислоцировался в городе Прибой на северо-востоке республики, а также в Илидже на западной окраине Сараева. Первым командиром отряда был Александр Мухарев с позывным "Ас", ранее принимавший участие в вооруженном конфликте в Приднестровье. По данным открытых источников, через отряд за все время его существования прошли около 30 добровольцев. В общей сложности за время войны в БиГ действовало три русских добровольческих отряда, а также отдельное казачье подразделение.