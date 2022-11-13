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"Царские волки" обучают военных Донбасса разведке и штурму, сообщил Рогозин - РИА Новости, 13.11.2022
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https://ria.ru/20221113/obuchenie-1831187155.html
"Царские волки" обучают военных Донбасса разведке и штурму, сообщил Рогозин
"Царские волки" обучают военных Донбасса разведке и штурму, сообщил Рогозин - РИА Новости, 13.11.2022
"Царские волки" обучают военных Донбасса разведке и штурму, сообщил Рогозин
Военные советники из состава инспекторской группы "Царские волки" обучают военных Донбасса разведывательной и штурмовой деятельности, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T17:04
2022-11-13T17:16
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
донецкая народная республика
дмитрий рогозин
россия
роскосмос
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Военные советники из состава инспекторской группы "Царские волки" обучают военных Донбасса разведывательной и штурмовой деятельности, сообщил в интервью РИА Новости возглавляющий эту группу экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Он уточнил, что в составе его группы - опытные, глубоко знающие свое дело военные советники, а также специалисты по военно-техническим вопросам, известные в Вооруженных силах, специальных службах России, в коллективах оборонно-промышленного комплекса."Военные советники оказывают необходимую помощь в обучении подразделений Донецкой Народной Республики в части непосредственно организации разведывательной деятельности, штурмовой деятельности", - сказал он.В свою очередь военно-технические специалисты из состава группы, отметил Рогозин, работают с большим количеством частных компаний, разработчиков и средств связи, и беспилотных аппаратов, которые могли бы оказать помощь и первому армейскому корпусу ДНР, и Союзу добровольцев Донбасса.Экс-глава Роскосмоса уточнил, что возглавляемая им инспекторская группа "Царские волки", которая оказывает военно-техническую помощь подразделениям ДНР и ЛНР, была создана несколько месяцев назад. "Это историческое название, потому что в эту группу входят в том числе люди, которые имеют отношение к одному из добровольческих русских подразделений, принимавших участие в вооруженной борьбе в Боснии и Герцеговине в середине 90-х годов", - добавил Рогозин."Царскими волками" в СМИ называли второй русский добровольческий отряд, действовавший в Боснии и Герцеговине (БиГ) после распада Югославии. Подразделение, созданное в ноябре 1992 года в городе Вишеграде на востоке республики, воевало на стороне местных сербов до августа 1993 года. После Вишеграда отряд дислоцировался в городе Прибой на северо-востоке республики, а также в Илидже на западной окраине Сараева. Первым командиром отряда был Александр Мухарев с позывным "Ас", ранее принимавший участие в вооруженном конфликте в Приднестровье. По данным открытых источников, через отряд за все время его существования прошли около 30 добровольцев. В общей сложности за время войны в БиГ действовало три русских добровольческих отряда, а также отдельное казачье подразделение.
https://ria.ru/20221113/rogozin-1831170433.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
донецкая народная республика
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Рогозин об обучении военных в Донбассе разведывательной и штурмовой деятельности
Военные советники из инспекторской группы "Царские волки" обучают военных в Донбассе разведывательной и штурмовой деятельности, сообщил Рогозин РИА Новости. Он уточнил, что в составе его группы - опытные военные советники, специалисты по военно-техническим вопросам, известные в Вооруженных силах, спецслужбах России, в коллективах оборонно-промышленного комплекса.
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в мире, донбасс, донецкая народная республика, дмитрий рогозин, россия, роскосмос
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Рогозин, Россия, Роскосмос
17:04 13.11.2022 (обновлено: 17:16 13.11.2022)
 
"Царские волки" обучают военных Донбасса разведке и штурму, сообщил Рогозин

Рогозин: "Царские волки" обучают военных Донбасса разведывательной и штурмовой работе

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Военные советники из состава инспекторской группы "Царские волки" обучают военных Донбасса разведывательной и штурмовой деятельности, сообщил в интервью РИА Новости возглавляющий эту группу экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Он уточнил, что в составе его группы - опытные, глубоко знающие свое дело военные советники, а также специалисты по военно-техническим вопросам, известные в Вооруженных силах, специальных службах России, в коллективах оборонно-промышленного комплекса.
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"Военные советники оказывают необходимую помощь в обучении подразделений Донецкой Народной Республики в части непосредственно организации разведывательной деятельности, штурмовой деятельности", - сказал он.
В свою очередь военно-технические специалисты из состава группы, отметил Рогозин, работают с большим количеством частных компаний, разработчиков и средств связи, и беспилотных аппаратов, которые могли бы оказать помощь и первому армейскому корпусу ДНР, и Союзу добровольцев Донбасса.
Экс-глава Роскосмоса уточнил, что возглавляемая им инспекторская группа "Царские волки", которая оказывает военно-техническую помощь подразделениям ДНР и ЛНР, была создана несколько месяцев назад. "Это историческое название, потому что в эту группу входят в том числе люди, которые имеют отношение к одному из добровольческих русских подразделений, принимавших участие в вооруженной борьбе в Боснии и Герцеговине в середине 90-х годов", - добавил Рогозин.
"Царскими волками" в СМИ называли второй русский добровольческий отряд, действовавший в Боснии и Герцеговине (БиГ) после распада Югославии. Подразделение, созданное в ноябре 1992 года в городе Вишеграде на востоке республики, воевало на стороне местных сербов до августа 1993 года. После Вишеграда отряд дислоцировался в городе Прибой на северо-востоке республики, а также в Илидже на западной окраине Сараева. Первым командиром отряда был Александр Мухарев с позывным "Ас", ранее принимавший участие в вооруженном конфликте в Приднестровье. По данным открытых источников, через отряд за все время его существования прошли около 30 добровольцев. В общей сложности за время войны в БиГ действовало три русских добровольческих отряда, а также отдельное казачье подразделение.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассДонецкая Народная РеспубликаДмитрий РогозинРоссияРоскосмос
 
 
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