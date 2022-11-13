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В Сирии террористы совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации - РИА Новости, 13.11.2022
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В Сирии террористы совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации
В Сирии террористы совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации - РИА Новости, 13.11.2022
В Сирии террористы совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T22:08
2022-11-13T22:09
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Идлиб – один обстрел, в провинции Латакия – два обстрела", - сказал Егоров на брифинге.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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в мире, россия, сирия, алеппо
В мире, Россия, Сирия, Алеппо
22:08 13.11.2022 (обновлено: 22:09 13.11.2022)
 
В Сирии террористы совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации

Генерал Егоров: боевики "ан-Нусры" совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРазрушенные дома в районе Эль-Хамдания на окраине города Алеппо
Разрушенные дома в районе Эль-Хамдания на окраине города Алеппо - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости
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Разрушенные дома в районе Эль-Хамдания на окраине города Алеппо. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Идлиб – один обстрел, в провинции Латакия – два обстрела", - сказал Егоров на брифинге.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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