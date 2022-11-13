https://ria.ru/20221113/obstrel-1831231448.html

В Сирии террористы совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации

В Сирии террористы совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации - РИА Новости, 13.11.2022

В Сирии террористы совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T22:08

2022-11-13T22:08

2022-11-13T22:09

в мире

россия

сирия

алеппо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573147467_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9a2bd0aa117c642a752e83d2549e78cb.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Идлиб – один обстрел, в провинции Латакия – два обстрела", - сказал Егоров на брифинге.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220823/terroristy-1811701605.html

россия

сирия

алеппо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сирия, алеппо