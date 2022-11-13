https://ria.ru/20221113/obstrel-1831189512.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Яковлевку

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Яковлевку - РИА Новости, 13.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Яковлевку

Украинские войска обстреляли Яковлевку, Макеевку и Донецк, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T17:23

2022-11-13T17:23

2022-11-13T17:23

донецкая народная республика

донецк

макеевка

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Яковлевку, Макеевку и Донецк, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.16 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.24 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.38 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.50 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 16.05 (совпадает с мск) четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221112/stakhanov-1831012031.html

https://ria.ru/20221112/vsu-1831077916.html

донецкая народная республика

донецк

макеевка

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, донецк, макеевка, сцкк, нато, происшествия