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Украинские войска обстреляли город Алешки в Херсонской области
Украинские войска обстреляли город Алешки в Херсонской области - РИА Новости, 13.11.2022
Украинские войска обстреляли город Алешки в Херсонской области
Украинская артиллерия нанесла артиллерийский удар по городу Алёшки в Херсонской области, расположенном на левом берегу Днепра в восьми километрах от Херсона, в... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T16:50
2022-11-13T16:50
2022-11-13T16:55
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ГЕНИЧЕСК, 13 ноя – РИА Новости. Украинская артиллерия нанесла артиллерийский удар по городу Алёшки в Херсонской области, расположенном на левом берегу Днепра в восьми километрах от Херсона, в городе были слышны взрывы и стрельба из автоматического оружия, сообщили журналистам в администрации города."Были сегодня обстрелы. В городе были слышны автоматные очереди и взрывы в течение долгого времени", - сказала представитель администрации города Алешки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Днепр (город), Херсон
16:50 13.11.2022 (обновлено: 16:55 13.11.2022)
Украинские войска обстреляли город Алешки в Херсонской области
Администрация: украинские войска обстреляли город Алешки в Херсонской области