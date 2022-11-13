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Украинские войска обстреляли город Алешки в Херсонской области - РИА Новости, 13.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221113/obstrel-1831184032.html
Украинские войска обстреляли город Алешки в Херсонской области
Украинские войска обстреляли город Алешки в Херсонской области - РИА Новости, 13.11.2022
Украинские войска обстреляли город Алешки в Херсонской области
Украинская артиллерия нанесла артиллерийский удар по городу Алёшки в Херсонской области, расположенном на левом берегу Днепра в восьми километрах от Херсона, в... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T16:50
2022-11-13T16:55
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
днепр (город)
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ГЕНИЧЕСК, 13 ноя – РИА Новости. Украинская артиллерия нанесла артиллерийский удар по городу Алёшки в Херсонской области, расположенном на левом берегу Днепра в восьми километрах от Херсона, в городе были слышны взрывы и стрельба из автоматического оружия, сообщили журналистам в администрации города."Были сегодня обстрелы. В городе были слышны автоматные очереди и взрывы в течение долгого времени", - сказала представитель администрации города Алешки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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в мире, херсонская область , днепр (город), херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Днепр (город), Херсон
16:50 13.11.2022 (обновлено: 16:55 13.11.2022)
 
Украинские войска обстреляли город Алешки в Херсонской области

Администрация: украинские войска обстреляли город Алешки в Херсонской области

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 13 ноя – РИА Новости. Украинская артиллерия нанесла артиллерийский удар по городу Алёшки в Херсонской области, расположенном на левом берегу Днепра в восьми километрах от Херсона, в городе были слышны взрывы и стрельба из автоматического оружия, сообщили журналистам в администрации города.
"Были сегодня обстрелы. В городе были слышны автоматные очереди и взрывы в течение долгого времени", - сказала представитель администрации города Алешки.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьДнепр (город)Херсон
 
 
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