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Украинские войска обстреляли город Алешки в Херсонской области

Украинские войска обстреляли город Алешки в Херсонской области - РИА Новости, 13.11.2022

Украинские войска обстреляли город Алешки в Херсонской области

Украинская артиллерия нанесла артиллерийский удар по городу Алёшки в Херсонской области, расположенном на левом берегу Днепра в восьми километрах от Херсона, в... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T16:50

2022-11-13T16:50

2022-11-13T16:55

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ГЕНИЧЕСК, 13 ноя – РИА Новости. Украинская артиллерия нанесла артиллерийский удар по городу Алёшки в Херсонской области, расположенном на левом берегу Днепра в восьми километрах от Херсона, в городе были слышны взрывы и стрельба из автоматического оружия, сообщили журналистам в администрации города."Были сегодня обстрелы. В городе были слышны автоматные очереди и взрывы в течение долгого времени", - сказала представитель администрации города Алешки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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