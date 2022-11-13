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Украинские войска обстреляли Нижнюю Дуванку из "Градов" - РИА Новости, 13.11.2022
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Украинские войска обстреляли Нижнюю Дуванку из "Градов"
Украинские войска обстреляли Нижнюю Дуванку из "Градов" - РИА Новости, 13.11.2022
Украинские войска обстреляли Нижнюю Дуванку из "Градов"
Украинские войска обстреляли ракетами из "Градов" Нижнюю Дуванку в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T15:32
2022-11-13T15:32
луганская народная республика
украина
сцкк
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ЛУГАНСК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли ракетами из "Градов" Нижнюю Дуванку в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 10.54 (совпадает с мск) по населенному пункту Нижняя Дуванка с применением РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Как отмечает представительство, в результате обстрела поврежден один жилой дом.
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луганская народная республика
украина
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луганская народная республика, украина, сцкк
Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК
15:32 13.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Нижнюю Дуванку из "Градов"

Украинские войска обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР из "Градов"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЛУГАНСК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли ракетами из "Градов" Нижнюю Дуванку в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 10.54 (совпадает с мск) по населенному пункту Нижняя Дуванка с применением РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Как отмечает представительство, в результате обстрела поврежден один жилой дом.
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Луганская Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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