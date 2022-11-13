https://ria.ru/20221113/obstrel-1831173023.html

Украинские войска обстреляли Нижнюю Дуванку из "Градов"

Украинские войска обстреляли Нижнюю Дуванку из "Градов" - РИА Новости, 13.11.2022

Украинские войска обстреляли Нижнюю Дуванку из "Градов"

Украинские войска обстреляли ракетами из "Градов" Нижнюю Дуванку в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T15:32

2022-11-13T15:32

2022-11-13T15:32

луганская народная республика

украина

сцкк

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ЛУГАНСК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли ракетами из "Градов" Нижнюю Дуванку в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 10.54 (совпадает с мск) по населенному пункту Нижняя Дуванка с применением РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Как отмечает представительство, в результате обстрела поврежден один жилой дом.

https://ria.ru/20221113/lnr-1831170996.html

луганская народная республика

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

луганская народная республика, украина, сцкк