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Украинские войска обстреляли Нижнюю Дуванку из "Градов"
Украинские войска обстреляли Нижнюю Дуванку из "Градов" - РИА Новости, 13.11.2022
Украинские войска обстреляли Нижнюю Дуванку из "Градов"
Украинские войска обстреляли ракетами из "Градов" Нижнюю Дуванку в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T15:32
2022-11-13T15:32
2022-11-13T15:32
луганская народная республика
украина
сцкк
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ЛУГАНСК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли ракетами из "Градов" Нижнюю Дуванку в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 10.54 (совпадает с мск) по населенному пункту Нижняя Дуванка с применением РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Как отмечает представительство, в результате обстрела поврежден один жилой дом.
https://ria.ru/20221113/lnr-1831170996.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, украина, сцкк
Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли Нижнюю Дуванку из "Градов"
Украинские войска обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР из "Градов"