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Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое - РИА Новости, 13.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221113/obstrel-1831168832.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое
Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое - РИА Новости, 13.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое
Украинские войска обстреляли Донецк и населенный пункт Каштановое, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и восемь снарядов калибром 152... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T14:49
2022-11-13T14:49
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и населенный пункт Каштановое, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.22 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Каштановое: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 14.02 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 14.12 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел Кировского и Куйбышевского районов Донецка, украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221113/donbass-1831154410.html
https://ria.ru/20221113/obstrel-1831133600.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
14:49 13.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Каштановое, выпустив десять снарядов НАТО

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСтела на въезде в Донецк
Стела на въезде в Донецк - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Донецк. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и населенный пункт Каштановое, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.22 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Каштановое: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 14.02 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксируют последствия обстрелов во дворе жилого дома в одном из пригородных районов в Донецка. 13 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
Вчера, 12:28Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Представительство добавило, что в 14.12 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел Кировского и Куйбышевского районов Донецка, украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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