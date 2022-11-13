https://ria.ru/20221113/obstrel-1831133600.html
Украинские войска за сутки 56 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 56 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 13.11.2022
Украинские войска за сутки 56 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 56 раз обстреляли ДНР, выпустив 308 единиц боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T09:07
2022-11-13T09:07
2022-11-13T09:13
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска за сутки 56 раз обстреляли ДНР, выпустив 308 единиц боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 56 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… Выпустив 308 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что были повреждены 13 домостроений в Киевском районе Донецка, Центрально-Городском и Калининском районах Горловки и Докучаевске, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20221112/vsu-1831077916.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, сцкк
Донецкая Народная Республика, СЦКК
09:07 13.11.2022 (обновлено: 09:13 13.11.2022)
Украинские войска за сутки 56 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 56 раз обстреляли ДНР, выпустив 308 боеприпасов
ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска за сутки 56 раз обстреляли ДНР, выпустив 308 единиц боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 56 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… Выпустив 308 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что были повреждены 13 домостроений в Киевском районе Донецка, Центрально-Городском и Калининском районах Горловки и Докучаевске, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.