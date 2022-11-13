https://ria.ru/20221113/obrushenie-1831160059.html
На севере Франции обнаружили тело мужчины под обломками рухнувшего дома
На севере Франции обнаружили тело мужчины под обломками рухнувшего дома - РИА Новости, 13.11.2022
На севере Франции обнаружили тело мужчины под обломками рухнувшего дома
Спасатели обнаружили тело мужчины в воскресенье утром после того, как накануне два здания обрушились в городе Лилль на севере Франции, передает издание Ouest... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T13:25
2022-11-13T13:25
2022-11-13T13:25
в мире
лилль
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831159147_0:159:3047:1873_1920x0_80_0_0_1f91d95a05ccf5e5c337ba764e8d9169.jpg
ПАРИЖ, 13 ноя – РИА Новости. Спасатели обнаружили тело мужчины в воскресенье утром после того, как накануне два здания обрушились в городе Лилль на севере Франции, передает издание Ouest France.Ранее данных о погибших в результате происшествия не приводилось, один человек считался пропавшим без вести.Как отмечает издание, эксперты начали проверку соседних зданий, так как опасаются, что они также могут обрушиться.Прокуратура Лилия начала расследование происшествия.В субботу два здания обрушились в центре Лилля. Спасательным службами удалось извлечь из-под обломков одного пострадавшего, он получил лёгкие травмы. По данным СМИ, жителей одного из зданий удалось эвакуировать ночью в качестве меры предосторожности благодаря жильцу, который позвонил в полицию и пожарные службы, заметив, что стена в доме перекосилась.
https://ria.ru/20210625/obrusheniya-1738577869.html
лилль
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831159147_0:0:2708:2031_1920x0_80_0_0_9bf149d47456e5f0a85582e505d1a398.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лилль, франция
На севере Франции обнаружили тело мужчины под обломками рухнувшего дома
Ouest France: мужчина погиб при обрушении в субботу двух зданий во французском Лилле
ПАРИЖ, 13 ноя – РИА Новости.
Спасатели обнаружили тело мужчины в воскресенье утром после того, как накануне два здания обрушились в городе Лилль на севере Франции, передает издание Ouest France
.
Ранее данных о погибших в результате происшествия не приводилось, один человек считался пропавшим без вести.
"Тело мужчины было обнаружено спасателями под обломками в воскресенье ночью. Речь идет о 45-летнем враче, который ранее считался пропавшим без вести", - сообщает СМИ со ссылкой на информацию спасателей.
Как отмечает издание, эксперты начали проверку соседних зданий, так как опасаются, что они также могут обрушиться.
Прокуратура Лилия начала расследование происшествия.
В субботу два здания обрушились в центре Лилля. Спасательным службами удалось извлечь из-под обломков одного пострадавшего, он получил лёгкие травмы. По данным СМИ, жителей одного из зданий удалось эвакуировать ночью в качестве меры предосторожности благодаря жильцу, который позвонил в полицию и пожарные службы, заметив, что стена в доме перекосилась.