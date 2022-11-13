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На севере Франции обнаружили тело мужчины под обломками рухнувшего дома - РИА Новости, 13.11.2022
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На севере Франции обнаружили тело мужчины под обломками рухнувшего дома
На севере Франции обнаружили тело мужчины под обломками рухнувшего дома - РИА Новости, 13.11.2022
На севере Франции обнаружили тело мужчины под обломками рухнувшего дома
Спасатели обнаружили тело мужчины в воскресенье утром после того, как накануне два здания обрушились в городе Лилль на севере Франции, передает издание Ouest... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T13:25
2022-11-13T13:25
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ПАРИЖ, 13 ноя – РИА Новости. Спасатели обнаружили тело мужчины в воскресенье утром после того, как накануне два здания обрушились в городе Лилль на севере Франции, передает издание Ouest France.Ранее данных о погибших в результате происшествия не приводилось, один человек считался пропавшим без вести.Как отмечает издание, эксперты начали проверку соседних зданий, так как опасаются, что они также могут обрушиться.Прокуратура Лилия начала расследование происшествия.В субботу два здания обрушились в центре Лилля. Спасательным службами удалось извлечь из-под обломков одного пострадавшего, он получил лёгкие травмы. По данным СМИ, жителей одного из зданий удалось эвакуировать ночью в качестве меры предосторожности благодаря жильцу, который позвонил в полицию и пожарные службы, заметив, что стена в доме перекосилась.
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в мире, лилль, франция
В мире, Лилль, Франция
13:25 13.11.2022
 
На севере Франции обнаружили тело мужчины под обломками рухнувшего дома

Ouest France: мужчина погиб при обрушении в субботу двух зданий во французском Лилле

© AFP 2022 / Sameer Al-DoumyСпасатели на месте обрушенного здания в городе Лилль, Франция
Спасатели на месте обрушенного здания в городе Лилль, Франция - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AFP 2022 / Sameer Al-Doumy
Спасатели на месте обрушенного здания в городе Лилль, Франция
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ПАРИЖ, 13 ноя – РИА Новости. Спасатели обнаружили тело мужчины в воскресенье утром после того, как накануне два здания обрушились в городе Лилль на севере Франции, передает издание Ouest France.
Ранее данных о погибших в результате происшествия не приводилось, один человек считался пропавшим без вести.
"Тело мужчины было обнаружено спасателями под обломками в воскресенье ночью. Речь идет о 45-летнем враче, который ранее считался пропавшим без вести", - сообщает СМИ со ссылкой на информацию спасателей.
Как отмечает издание, эксперты начали проверку соседних зданий, так как опасаются, что они также могут обрушиться.
Прокуратура Лилия начала расследование происшествия.
В субботу два здания обрушились в центре Лилля. Спасательным службами удалось извлечь из-под обломков одного пострадавшего, он получил лёгкие травмы. По данным СМИ, жителей одного из зданий удалось эвакуировать ночью в качестве меры предосторожности благодаря жильцу, который позвонил в полицию и пожарные службы, заметив, что стена в доме перекосилась.
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