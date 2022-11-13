https://ria.ru/20221113/obrushenie-1831160059.html

На севере Франции обнаружили тело мужчины под обломками рухнувшего дома

На севере Франции обнаружили тело мужчины под обломками рухнувшего дома - РИА Новости, 13.11.2022

На севере Франции обнаружили тело мужчины под обломками рухнувшего дома

Спасатели обнаружили тело мужчины в воскресенье утром после того, как накануне два здания обрушились в городе Лилль на севере Франции, передает издание Ouest... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T13:25

2022-11-13T13:25

2022-11-13T13:25

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ПАРИЖ, 13 ноя – РИА Новости. Спасатели обнаружили тело мужчины в воскресенье утром после того, как накануне два здания обрушились в городе Лилль на севере Франции, передает издание Ouest France.Ранее данных о погибших в результате происшествия не приводилось, один человек считался пропавшим без вести.Как отмечает издание, эксперты начали проверку соседних зданий, так как опасаются, что они также могут обрушиться.Прокуратура Лилия начала расследование происшествия.В субботу два здания обрушились в центре Лилля. Спасательным службами удалось извлечь из-под обломков одного пострадавшего, он получил лёгкие травмы. По данным СМИ, жителей одного из зданий удалось эвакуировать ночью в качестве меры предосторожности благодаря жильцу, который позвонил в полицию и пожарные службы, заметив, что стена в доме перекосилась.

https://ria.ru/20210625/obrusheniya-1738577869.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лилль, франция