https://ria.ru/20221113/obrushenie-1831141775.html

В Ивановской области упавшей из-за ветра крышей здания повредило семь машин

В Ивановской области упавшей из-за ветра крышей здания повредило семь машин - РИА Новости, 13.11.2022

В Ивановской области упавшей из-за ветра крышей здания повредило семь машин

Порядка семи автомобилей повреждены при обрушении части стены и крыши неэксплуатируемого здания в Кохме Ивановской области, люди не пострадали, сообщили РИА... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T10:27

2022-11-13T10:27

2022-11-13T10:37

происшествия

ивановская область

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РЯЗАНЬ, 13 ноя - РИА Новости. Порядка семи автомобилей повреждены при обрушении части стены и крыши неэксплуатируемого здания в Кохме Ивановской области, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.В ГУМЧС уточнили РИА Новости, что обрушение произошло ночью. Предварительная причина - комплекс неблагоприятных погодных условий.На сайте ведомства ранее публиковалось метеопредупреждение о том, что с 18.00 12 ноября до 18.00 13 ноября местами по Ивановской области ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду.Кроме того, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Ивановской области, в 08.10 воскресенья поступила информация об отключении электроснабжения в 13 населенных пунктах в Тейковском, Пучежском, Кинешемском, Ивановском муниципальных районах Ивановской области. Ориентировочное время восстановления - 15.00 воскресенья.

https://ria.ru/20221112/derevo-1831092121.html

ивановская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ивановская область