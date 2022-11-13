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В Ивановской области упавшей из-за ветра крышей здания повредило семь машин
В Ивановской области упавшей из-за ветра крышей здания повредило семь машин - РИА Новости, 13.11.2022
В Ивановской области упавшей из-за ветра крышей здания повредило семь машин
Порядка семи автомобилей повреждены при обрушении части стены и крыши неэксплуатируемого здания в Кохме Ивановской области, люди не пострадали, сообщили РИА... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T10:27
2022-11-13T10:27
2022-11-13T10:37
происшествия
ивановская область
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РЯЗАНЬ, 13 ноя - РИА Новости. Порядка семи автомобилей повреждены при обрушении части стены и крыши неэксплуатируемого здания в Кохме Ивановской области, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.В ГУМЧС уточнили РИА Новости, что обрушение произошло ночью. Предварительная причина - комплекс неблагоприятных погодных условий.На сайте ведомства ранее публиковалось метеопредупреждение о том, что с 18.00 12 ноября до 18.00 13 ноября местами по Ивановской области ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду.Кроме того, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Ивановской области, в 08.10 воскресенья поступила информация об отключении электроснабжения в 13 населенных пунктах в Тейковском, Пучежском, Кинешемском, Ивановском муниципальных районах Ивановской области. Ориентировочное время восстановления - 15.00 воскресенья.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, ивановская область
Происшествия, Ивановская область
10:27 13.11.2022 (обновлено: 10:37 13.11.2022)
В Ивановской области упавшей из-за ветра крышей здания повредило семь машин
Крыша и стена здания в Ивановской области обрушились на семь припаркованных рядом машин
РЯЗАНЬ, 13 ноя - РИА Новости. Порядка семи автомобилей повреждены при обрушении части стены и крыши неэксплуатируемого здания в Кохме Ивановской области, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
"Городской округ Кохма, улица Кочетовой, д. 67 произошло обрушение фасадной части стены второго этажа неэксплуатируемого двухэтажного здания. Обрушение стены и крыши произошло на рядом припаркованные автомобили, пострадало примерно семь авто, пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.
В ГУМЧС уточнили РИА Новости, что обрушение произошло ночью. Предварительная причина - комплекс неблагоприятных погодных условий.
На сайте ведомства ранее публиковалось метеопредупреждение о том, что с 18.00 12 ноября до 18.00 13 ноября местами по Ивановской области ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду.
Кроме того, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Ивановской области, в 08.10 воскресенья поступила информация
об отключении электроснабжения в 13 населенных пунктах в Тейковском, Пучежском, Кинешемском, Ивановском муниципальных районах Ивановской области. Ориентировочное время восстановления - 15.00 воскресенья.