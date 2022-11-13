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Активист подполья заявил, что удар по Николаеву поразил казармы ВСУ в школе - РИА Новости, 13.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221113/nikolaev-1831121154.html
Активист подполья заявил, что удар по Николаеву поразил казармы ВСУ в школе
Активист подполья заявил, что удар по Николаеву поразил казармы ВСУ в школе - РИА Новости, 13.11.2022
Активист подполья заявил, что удар по Николаеву поразил казармы ВСУ в школе
Казармы украинских войск, оборудованные в одной из школ Николаева, были поражены российским ударом 1 ноября вместе с личным составом, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T03:39
2022-11-13T04:40
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
украина
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 ноя – РИА Новости. Казармы украинских войск, оборудованные в одной из школ Николаева, были поражены российским ударом 1 ноября вместе с личным составом, рассказал РИА Новости активист николаевского подполья."Военные ноют по поводу прилетов в здание гимназии. По нашим данным, там находилось очень большое количество нацистов, и эту информацию мы куда надо отправляли. Накрыло всех", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что речь идет о Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса. "И еще в этой школе в 2014 году продавали в столовой компот с названием "Кровь русских младенцев", – отметил он.Сейчас школы в Николаеве переведены на дистанционное обучение, в зданиях учебных заведений детей и учителей нет.Ранее неоднократно поступали сообщения о том, что украинские войска устраивают позиции или располагают личный состав в гражданских объектах. В частности, жители Николаева в сентябре передавали РИА Новости через знакомого из Донецка фотографии, на которых видны оборудованные позиции в жилых многоэтажных домах и в непосредственной близости от них.
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в мире, николаев (украина), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Украина
03:39 13.11.2022 (обновлено: 04:40 13.11.2022)
 
Активист подполья заявил, что удар по Николаеву поразил казармы ВСУ в школе

Активист подполья заявил, что удар по Николаеву поразил казармы ВСУ, оборудованные в школе

© РИА Новости / Валерий МельниковБрошенные позиции Вооруженных сил Украины
Брошенные позиции Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Брошенные позиции Вооруженных сил Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 ноя – РИА Новости. Казармы украинских войск, оборудованные в одной из школ Николаева, были поражены российским ударом 1 ноября вместе с личным составом, рассказал РИА Новости активист николаевского подполья.
"Военные ноют по поводу прилетов в здание гимназии. По нашим данным, там находилось очень большое количество нацистов, и эту информацию мы куда надо отправляли. Накрыло всех", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что речь идет о Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса. "И еще в этой школе в 2014 году продавали в столовой компот с названием "Кровь русских младенцев", – отметил он.
Сейчас школы в Николаеве переведены на дистанционное обучение, в зданиях учебных заведений детей и учителей нет.
Ранее неоднократно поступали сообщения о том, что украинские войска устраивают позиции или располагают личный состав в гражданских объектах. В частности, жители Николаева в сентябре передавали РИА Новости через знакомого из Донецка фотографии, на которых видны оборудованные позиции в жилых многоэтажных домах и в непосредственной близости от них.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаев (Украина)Украина
 
 
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