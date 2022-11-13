https://ria.ru/20221113/nikolaev-1831121154.html

Активист подполья заявил, что удар по Николаеву поразил казармы ВСУ в школе

Активист подполья заявил, что удар по Николаеву поразил казармы ВСУ в школе - РИА Новости, 13.11.2022

Активист подполья заявил, что удар по Николаеву поразил казармы ВСУ в школе

Казармы украинских войск, оборудованные в одной из школ Николаева, были поражены российским ударом 1 ноября вместе с личным составом, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T03:39

2022-11-13T03:39

2022-11-13T04:40

специальная военная операция на украине

в мире

николаев (украина)

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 ноя – РИА Новости. Казармы украинских войск, оборудованные в одной из школ Николаева, были поражены российским ударом 1 ноября вместе с личным составом, рассказал РИА Новости активист николаевского подполья."Военные ноют по поводу прилетов в здание гимназии. По нашим данным, там находилось очень большое количество нацистов, и эту информацию мы куда надо отправляли. Накрыло всех", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что речь идет о Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса. "И еще в этой школе в 2014 году продавали в столовой компот с названием "Кровь русских младенцев", – отметил он.Сейчас школы в Николаеве переведены на дистанционное обучение, в зданиях учебных заведений детей и учителей нет.Ранее неоднократно поступали сообщения о том, что украинские войска устраивают позиции или располагают личный состав в гражданских объектах. В частности, жители Николаева в сентябре передавали РИА Новости через знакомого из Донецка фотографии, на которых видны оборудованные позиции в жилых многоэтажных домах и в непосредственной близости от них.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаев (украина)

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