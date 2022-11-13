12:13 13.11.2022 (обновлено: 13:30 13.11.2022)
СМИ: авианосцы НАТО показательно приближаются к России в Арктике
Обозреватель 19FortyFive Вуди: авианосцы НАТО показательно приближаются к России в Арктике
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Elias PimentelАмериканские конвертопланы MV-22B Osprey взлетают с палубы британского авианосца HMS Prince of Wales во время учений Cold Response 2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Elias Pimentel
Американские конвертопланы MV-22B Osprey взлетают с палубы британского авианосца HMS Prince of Wales во время учений Cold Response 2022. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс показательно усилил военную активность в Арктическом регионе, пишет издание 19FortyFive.
"Военно-морские силы США и Королевский флот Великобритании поэтапно развертывают свои авианосцы в Арктике, которая считается регионом низкой напряженности", — говорится в публикации.
"Альянс таким образом показывает свою обеспокоенность действиями России", — заключается в статье.
Как не раз заявлял президент Владимир Путин, Россия рассматривает Арктику не как поле для геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества. В российском МИД отмечали, что арктический или панарктический формат трудно представить без участия России как самого большого государства в этом регионе. При этом Москва остается открытой к взаимодействию, в том числе с неарктическими государствами, напомнили в ведомстве.