https://ria.ru/20221113/nato-1831153102.html

СМИ: авианосцы НАТО показательно приближаются к России в Арктике

СМИ: авианосцы НАТО показательно приближаются к России в Арктике - РИА Новости, 13.11.2022

СМИ: авианосцы НАТО показательно приближаются к России в Арктике

Североатлантический альянс показательно усилил военную активность в Арктическом регионе, пишет издание 19FortyFive. РИА Новости, 13.11.2022

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космос - риа наука

владимир путин

арктика

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нато

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс показательно усилил военную активность в Арктическом регионе, пишет издание 19FortyFive."Военно-морские силы США и Королевский флот Великобритании поэтапно развертывают свои авианосцы в Арктике, которая считается регионом низкой напряженности", — говорится в публикации.Как утверждает автор статьи Кристофер Вуди, страны НАТО активизируют деятельность из-за "усиления Москвой военного присутствия в регионе"."Альянс таким образом показывает свою обеспокоенность действиями России", — заключается в статье.Как не раз заявлял президент Владимир Путин, Россия рассматривает Арктику не как поле для геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества. В российском МИД отмечали, что арктический или панарктический формат трудно представить без участия России как самого большого государства в этом регионе. При этом Москва остается открытой к взаимодействию, в том числе с неарктическими государствами, напомнили в ведомстве.

https://ria.ru/20221113/germaniya-1831134811.html

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Мадина Моргоева

космос - риа наука, владимир путин, арктика, москва, россия, нато