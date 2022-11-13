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СМИ: авианосцы НАТО показательно приближаются к России в Арктике - РИА Новости, 13.11.2022
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СМИ: авианосцы НАТО показательно приближаются к России в Арктике
СМИ: авианосцы НАТО показательно приближаются к России в Арктике - РИА Новости, 13.11.2022
СМИ: авианосцы НАТО показательно приближаются к России в Арктике
Североатлантический альянс показательно усилил военную активность в Арктическом регионе, пишет издание 19FortyFive. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T12:13
2022-11-13T13:30
космос - риа наука
владимир путин
арктика
москва
россия
нато
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс показательно усилил военную активность в Арктическом регионе, пишет издание 19FortyFive."Военно-морские силы США и Королевский флот Великобритании поэтапно развертывают свои авианосцы в Арктике, которая считается регионом низкой напряженности", — говорится в публикации.Как утверждает автор статьи Кристофер Вуди, страны НАТО активизируют деятельность из-за "усиления Москвой военного присутствия в регионе"."Альянс таким образом показывает свою обеспокоенность действиями России", — заключается в статье.Как не раз заявлял президент Владимир Путин, Россия рассматривает Арктику не как поле для геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества. В российском МИД отмечали, что арктический или панарктический формат трудно представить без участия России как самого большого государства в этом регионе. При этом Москва остается открытой к взаимодействию, в том числе с неарктическими государствами, напомнили в ведомстве.
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космос - риа наука, владимир путин, арктика, москва, россия, нато
Космос - РИА Наука, Владимир Путин, Арктика, Москва, Россия, НАТО
12:13 13.11.2022 (обновлено: 13:30 13.11.2022)
 
СМИ: авианосцы НАТО показательно приближаются к России в Арктике

Обозреватель 19FortyFive Вуди: авианосцы НАТО показательно приближаются к России в Арктике

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Elias PimentelАмериканские конвертопланы MV-22B Osprey взлетают с палубы британского авианосца HMS Prince of Wales во время учений Cold Response 2022
Американские конвертопланы MV-22B Osprey взлетают с палубы британского авианосца HMS Prince of Wales во время учений Cold Response 2022 - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Elias Pimentel
Американские конвертопланы MV-22B Osprey взлетают с палубы британского авианосца HMS Prince of Wales во время учений Cold Response 2022. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс показательно усилил военную активность в Арктическом регионе, пишет издание 19FortyFive.
"Военно-морские силы США и Королевский флот Великобритании поэтапно развертывают свои авианосцы в Арктике, которая считается регионом низкой напряженности", — говорится в публикации.
Как утверждает автор статьи Кристофер Вуди, страны НАТО активизируют деятельность из-за "усиления Москвой военного присутствия в регионе".
"Альянс таким образом показывает свою обеспокоенность действиями России", — заключается в статье.
Как не раз заявлял президент Владимир Путин, Россия рассматривает Арктику не как поле для геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества. В российском МИД отмечали, что арктический или панарктический формат трудно представить без участия России как самого большого государства в этом регионе. При этом Москва остается открытой к взаимодействию, в том числе с неарктическими государствами, напомнили в ведомстве.
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Космос - РИА НаукаВладимир ПутинАрктикаМоскваРоссияНАТО
 
 
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