Украина ведет совместные проекты в сфере оборонпрома со странами НАТО
"Укроборонпром": Киев ведет совместные проекты в сфере оборонпрома со странами НАТО
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Украина ведет совместные проекты в сфере оборонной промышленности с рядом стран НАТО, сообщил заместитель генерального директора госконцерна "Укроборонпром" Остап Еднак.
"Очень мощно развивается сотрудничество с Польской Республикой. Уже больше пяти стран НАТО начали с нами совместные проекты. Это и передача технологий, реализация и расширение производства", - сказал Еднак в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, это не только сотрудничество "по текущим типам и видам вооружения, это участие в совместных инновациях, потому что есть возможность быстро разработать и внедрить новые проекты, разработки в сфере вооружений".
"Укроборонпром" и минобороны Чехии в четверг объявили, что создают оборонный кластер.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев ведет переговоры с Польшей, Словакией и Чехией о создании на их территории ремонтных хабов для военной техники. По его словам, на территории стран-партнеров планируется проведение сложного и дорогостоящего ремонта современной военной техники, а мелкий и несложный текущий ремонт министр рассчитывает выполнять непосредственно в боевых соединениях или силами украинских предприятий.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.