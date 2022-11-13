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На Кубани начали проверку из-за видео с сорвавшимся со скалы мотоциклистом

На Кубани начали проверку из-за видео с сорвавшимся со скалы мотоциклистом - РИА Новости, 13.11.2022

На Кубани начали проверку из-за видео с сорвавшимся со скалы мотоциклистом

Полиция Новороссийска устанавливает обстоятельства падения со скалы водителя мотоцикла после появления в интернете соответствующего видео, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T13:03

2022-11-13T13:03

2022-11-13T13:03

происшествия

новороссийск

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 13 ноя - РИА Новости. Полиция Новороссийска устанавливает обстоятельства падения со скалы водителя мотоцикла после появления в интернете соответствующего видео, сообщили РИА Новости в ГУ МВД России по региону.На распространившихся в соцсетях кадрах видно, как мотоциклист на небольшой скорости едет по тропинке у края скалы, выступающей в море, затем срывается с высоты и скатывается по склону вниз."По данному факту в дежурной части Управления МВД России по городу Новороссийску материал зарегистрирован, назначено проведение проверки, нацеленной на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

новороссийск

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новороссийск, краснодарский край