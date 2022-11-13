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На Кубани начали проверку из-за видео с сорвавшимся со скалы мотоциклистом
На Кубани начали проверку из-за видео с сорвавшимся со скалы мотоциклистом - РИА Новости, 13.11.2022
На Кубани начали проверку из-за видео с сорвавшимся со скалы мотоциклистом
Полиция Новороссийска устанавливает обстоятельства падения со скалы водителя мотоцикла после появления в интернете соответствующего видео, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T13:03
2022-11-13T13:03
2022-11-13T13:03
происшествия
новороссийск
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 13 ноя - РИА Новости. Полиция Новороссийска устанавливает обстоятельства падения со скалы водителя мотоцикла после появления в интернете соответствующего видео, сообщили РИА Новости в ГУ МВД России по региону.На распространившихся в соцсетях кадрах видно, как мотоциклист на небольшой скорости едет по тропинке у края скалы, выступающей в море, затем срывается с высоты и скатывается по склону вниз."По данному факту в дежурной части Управления МВД России по городу Новороссийску материал зарегистрирован, назначено проведение проверки, нацеленной на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
новороссийск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новороссийск, краснодарский край
Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край
На Кубани начали проверку из-за видео с сорвавшимся со скалы мотоциклистом
Полиция Новороссийска начала проверку из-за видео с сорвавшимся со скалы мотоциклистом
КРАСНОДАР, 13 ноя - РИА Новости. Полиция Новороссийска устанавливает обстоятельства падения со скалы водителя мотоцикла после появления в интернете соответствующего видео, сообщили РИА Новости в ГУ МВД России по региону.
На распространившихся в соцсетях кадрах видно, как мотоциклист на небольшой скорости едет по тропинке у края скалы, выступающей в море, затем срывается с высоты и скатывается по склону вниз.
"По данному факту в дежурной части Управления МВД России по городу Новороссийску материал зарегистрирован, назначено проведение проверки, нацеленной на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.