"Это грабеж": Китай не ожидал от Украины такого шага

Застарелый конфликт вокруг украинского производителя авиадвигателей "Мотор Сич" перерос в громкий скандал. Китайские инвесторы уже несколько лет пытаются... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T08:00

2022-11-13T08:00

2022-11-13T08:03

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Застарелый конфликт вокруг украинского производителя авиадвигателей "Мотор Сич" перерос в громкий скандал. Китайские инвесторы уже несколько лет пытаются вернуть свои деньги. Теперь же Зеленский национализировал предприятие. Дело Beijing Skyrizon давно в Гаагском суде, от Киева требуют 4,5 миллиарда долларов. Судя по всему, не за горами новые иски. В Пекине называют все это грабежом, но вернуть вложенные средства, скорее всего, не удастся."Разграбление активов"В Киеве объявили о национализации стратегически значимых предприятий — "Укрнафты" "АвтоКрАЗа", "Запорожтрансформатора" и "Мотор Сича". Акции этих компаний передали государству, активы перешли в распоряжение Минобороны Украины.Китайцев, уже много лет пытающихся добиться компенсации, это повергло в шок.Это "преступные действия" и злоупотребление государственной властью. Глава компании Beijing Skyrizon Ван Цзин подчеркнул: от борьбы инвесторы не откажутся.Заблокировали сделкуЭтому спору уже почти семь лет.В 2016-м Beijing Skyrizon Aviation Industry Co Ltd. ("дочка" Beijing Xinwei Technology Group Co Ltd.) заключила кредитный договор на 100 миллионов долларов. Спустя два года среди акционеров "Мотор Сич" числились пять китайских компаний и один гражданин КНР. В общей сложности им досталось 56 процентов акций предприятия.Однако Служба безопасности Украины заблокировала сделку — после того как стало известно, что инвесторы собираются строить завод в КНР. Завели уголовное дело: возникли подозрения в сговоре и намерении переместить активы и производственные мощности "Мотор Сич" за пределы Украины.Ситуацию пытались урегулировать. Китайцы согласились уступить 25 процентов плюс одну акцию базирующейся в Харькове DCH Group. В августе 2020-го Beijing Skyrizon и украинская компания обратились в Антимонопольный комитет. Однако суд наложил вето и на эту сделку.Обложили санкциямиВ январе 2021-го Зеленский издал указ, блокирующий китайские активы и запрещающий вывод капиталов за пределы Украины, сделки с ценными бумагами, эмитенты которых находятся под ограничениями, и прочее. "Вопрос не в Китае. Вопрос даже не в том, как были куплены акции "Мотор Сич" при бывшем президенте, при Порошенко. Проблема в том, что мы не имеем права продавать контрольный пакет стратегического оборонного предприятия Украины какой-либо стране <…>, в период моего президентства этого не будет", — объяснялся тогда Зеленский в интервью телеканалу HBO.В итоге китайцы оценили ущерб в 4,5 миллиарда долларов. Компенсации Beijing Skyrizon сначала добивалась через украинский арбитраж, а потом подала еще несколько исков — и в китайские, и в международные суды.Под давлением СШАО национализации "Мотор Сич" заговорили еще в прошлом году. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов пообещал, что предприятие вернут в собственность украинского народа "законным и конституционным способом в ближайшее время".Однако дело было не только в защите национальных интересов и стратегического актива. Киев хотел запретить продажу компании, чтобы уступить ее американцам.В 2020-м Пентагон выпустил доклад о том, что Китай становится для США военной угрозой. Администрация Трампа принялась искать нового, "благонадежного" покупателя на "Мотор Сич". И предлагали на эту роль малоизвестную компанию Oriole Capital Group."Американцы — прямые виновники этого конфликта, поскольку разгоняли негатив в отношениях между Киевом и Пекином. При Байдене тут мало что изменилось", — отмечает Николай Неплюев, экономист и частный консультант по инвестициям.Шансы невеликиЭксперты уверены, что судебное разбирательство будет долгим. Юридически шансы у китайских инвесторов есть. На стадии заключения сделки они предусмотрели все риски: национализация предприятия прямо нарушает четвертую статью инвестиционного соглашения, уточняет Неплюев. Поэтому Гаагский или другой международный суд вполне может вынести заключение не в пользу Украины.Другое дело, что взыскать какие-либо средства с Киева крайне затруднительно. Суммы огромные, и их просто негде взять."Теоретически можно подать иск в Стокгольмский арбитраж или в еще какую-то международную инстанцию, однако даже если присудят компенсацию, скорее всего, китайцы ничего не получат, так как Украина фактически уже банкрот и не в состоянии возместить ущерб, нанесенный инвесторам", — указывает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.По мнению наблюдателей, тут вряд ли поможет и Россия, так как за действия украинских властей Москва ответственности не несет.

2022

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

