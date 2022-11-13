https://ria.ru/20221113/moskva-1831138451.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 13.11.2022
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная погода с прояснениями, штормовой ветер и до плюс 8 градусов ожидают москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T09:50
2022-11-13T09:50
2022-11-13T09:50
общество
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830880090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9f06bf6a527f9c8fdfba9ffdc916178.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, штормовой ветер и до плюс 8 градусов ожидают москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он пояснил, что сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого разрозненными массивами кучево-дождевых облаков, штормовым ветром и началом арктического вторжения, которое ожидается в вечерние часы."В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура воздуха понизится до плюс 6-8 градусов, в Подмосковье - плюс 4-9. Вечером похолодание", - рассказал Тишковец.Также синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный, 7-12 метров в секунду с порывами 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 749 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20221109/pogoda-1830161714.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830880090_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_f7847875db40083a6dbd32d9b44526db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье)
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Синоптик Тишковец: ожидается облачная погода со штормовым ветром и плюс 8 градусов