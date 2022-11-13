https://ria.ru/20221113/moskva-1831138451.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 13.11.2022

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная погода с прояснениями, штормовой ветер и до плюс 8 градусов ожидают москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T09:50

2022-11-13T09:50

2022-11-13T09:50

общество

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, штормовой ветер и до плюс 8 градусов ожидают москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он пояснил, что сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого разрозненными массивами кучево-дождевых облаков, штормовым ветром и началом арктического вторжения, которое ожидается в вечерние часы."В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура воздуха понизится до плюс 6-8 градусов, в Подмосковье - плюс 4-9. Вечером похолодание", - рассказал Тишковец.Также синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный, 7-12 метров в секунду с порывами 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 749 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20221109/pogoda-1830161714.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)