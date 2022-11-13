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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 13.11.2022
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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 13.11.2022
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная погода с прояснениями, штормовой ветер и до плюс 8 градусов ожидают москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T09:50
2022-11-13T09:50
общество
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, штормовой ветер и до плюс 8 градусов ожидают москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он пояснил, что сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого разрозненными массивами кучево-дождевых облаков, штормовым ветром и началом арктического вторжения, которое ожидается в вечерние часы."В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура воздуха понизится до плюс 6-8 градусов, в Подмосковье - плюс 4-9. Вечером похолодание", - рассказал Тишковец.Также синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный, 7-12 метров в секунду с порывами 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 749 миллиметров ртутного столба.
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москва
московская область (подмосковье)
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общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье)
09:50 13.11.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Синоптик Тишковец: ожидается облачная погода со штормовым ветром и плюс 8 градусов

© Пресс-служба Комплекса городского хозяйства МосквыЛенинский проспект в Москве
Ленинский проспект в Москве
© Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Ленинский проспект в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, штормовой ветер и до плюс 8 градусов ожидают москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он пояснил, что сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого разрозненными массивами кучево-дождевых облаков, штормовым ветром и началом арктического вторжения, которое ожидается в вечерние часы.
Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура воздуха понизится до плюс 6-8 градусов, в Подмосковье - плюс 4-9. Вечером похолодание", - рассказал Тишковец.
Также синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный, 7-12 метров в секунду с порывами 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 749 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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