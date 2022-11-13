https://ria.ru/20221113/moskva-1830985923.html

Ефимов: индивидуальное жилищное строительство в Москве выросло на треть

Ефимов: индивидуальное жилищное строительство в Москве выросло на треть - РИА Новости, 13.11.2022

Ефимов: индивидуальное жилищное строительство в Москве выросло на треть

Доля индивидуального жилищного строительство (ИЖС) в столице достигла 15%, объем ввода такого жилья вырос более, чем на треть, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T09:14

2022-11-13T09:14

2022-11-13T09:14

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Доля индивидуального жилищного строительство (ИЖС) в столице достигла 15%, объем ввода такого жилья вырос более, чем на треть, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В январе-сентябре в Москве населением было построено 711 тысяч квадратных метров жилья, что на 36,5% превосходит объемы ИЖС аналогичного периода прошлого года. В жилой застройке доля ИЖС составила 15%, увеличившись за год на 4,8 процентного пункта", – отметил вице-мэр.По данным департамента экономической политики и развития города, основная часть ИЖС строится в ТиНАО, где в январе-сентябре было введено почти 700 тысяч квадратных метров индивидуального жилья (95% общего объема по Москве). В ТиНАО действует масштабная программа развития, предусматривающая строительство дорог и другой инфраструктуры, что стимулирует строительство индивидуального жилья.ИЖС в столице находится на подъеме с прошлого года, когда на тысячу человек было построено 57,3 квадратного метра частного жилья (рост за год на 44% против 24% в среднем по стране). Первоначально росту способствовала пандемия, из-за которой многие москвичи на период локдауна перебрались за город, а затем решили остаться там на постоянное жительство. К тому же, с июня 2020 года на ИЖС была распространена программа льготной ипотеки. Кроме того, с апреля 2020 года москвичи получили право выкупать с 60-процентной скидкой землю под домами, гаражами и другими постройками, которую ранее они арендовали у города, уточнили в департаменте

https://realty.ria.ru/20221026/mosty-1826983191.html

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва