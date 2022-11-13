https://ria.ru/20221113/moldaviya-1831176509.html

Партия "Шор" протестует в центре Кишинева

Партия "Шор" протестует в центре Кишинева - РИА Новости, 13.11.2022

Партия "Шор" протестует в центре Кишинева

Сторонники оппозиционной партии "Шор" в воскресенье проводят в центре Кишинева акцию протеста, собравшись возле здания Конституционного суда, который вскоре... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T15:59

2022-11-13T15:59

2022-11-13T15:59

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КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Сторонники оппозиционной партии "Шор" в воскресенье проводят в центре Кишинева акцию протеста, собравшись возле здания Конституционного суда, который вскоре рассмотрит запрос о возможном запрете политсилы, передает корреспондент РИА Новости.Сторонники партии "Шор" в воскресенье проводят очередную акцию протеста в центре молдавской столицы перед зданием администрации президента. Колонна протестующих собралась перед зданием Конституционного суда. Ранее министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко выступил за ликвидацию оппозиционной партии "Шор", которая проводит в Кишиневе массовые антиправительственные митинги. Он сообщил, что собрал документы для обращения в Конституционный суд. В среду данный запрос одобрило на своем заседании правительство."Сегодня у нас будет марш, мы пройдем к парламенту Молдавии, свернем направо и вернемся к Конституционному суду, где сейчас находимся, будем протестовать и тут, поскольку сегодня в КС готовится важный элемент узурпации - уже согласована инициатива министра юстиции", - заявил организатор, представитель партии "Шор" Дину Цуркану.Бессрочная акция протеста партии "Шор", к которой присоединилась партия коммунистов, проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В середине октября недели полиция и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221113/moldaviya-1831172005.html

https://ria.ru/20221010/shor-1822660291.html

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Манифестанты в Кишиневе вышли на улицы с требованием досрочных выборов Манифестанты в Кишиневе вышли на улицы с требованием досрочных выборов 2022-11-13T15:59 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кишинев, молдавия