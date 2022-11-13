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Полиция предупредила, что марш оппозиции перекроет движение в Кишиневе - РИА Новости, 13.11.2022
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Полиция предупредила, что марш оппозиции перекроет движение в Кишиневе
Полиция предупредила, что марш оппозиции перекроет движение в Кишиневе - РИА Новости, 13.11.2022
Полиция предупредила, что марш оппозиции перекроет движение в Кишиневе
Полиция Молдавии предупреждает, что участники протеста партии "Шор" собираются пройти маршем по Кишиневу, из-за чего движение транспорта в центре молдавской... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T15:24
2022-11-13T15:33
в мире
кишинев
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КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Полиция Молдавии предупреждает, что участники протеста партии "Шор" собираются пройти маршем по Кишиневу, из-за чего движение транспорта в центре молдавской столицы будет заблокировано.Сторонники партии "Шор" в воскресенье проведут очередную акцию протеста перед зданием администрации президента. Начало мероприятия запланировано на 15.00 мск."Сообщаем жителям столицы, что на основании последнего заявления, поданного в мэрию Кишинева представителями политической партии, сегодняшний митинг пройдет в форме марша, при этом несколько улиц в центре Кишинева будут перекрыты. Просим участников собрания во время следования оставлять подъездную полосу для движения транспортных единиц, особенно с приоритетным режимом движения", - сообщается в Telegram-канале полиции.Бессрочная акция протеста партии "Шор", к которой присоединилась партия коммунистов, проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В середине октября полиция и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221111/moldaviya-1830888126.html
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в мире, кишинев, молдавия, россия
В мире, Кишинев, Молдавия, Россия
15:24 13.11.2022 (обновлено: 15:33 13.11.2022)
 
Полиция предупредила, что марш оппозиции перекроет движение в Кишиневе

Полиция Молдавии сообщила о перекрытии движения в центре Кишинева маршем оппозиции

© РИА Новости / Родион Прока / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции, обвиняющие действующую власть в неспособности справиться с кризисом в Молдавии, на одной из улиц Кишинева
Участники акции протеста оппозиции, обвиняющие действующую власть в неспособности справиться с кризисом в Молдавии, на одной из улиц Кишинева - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Родион Прока
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Участники акции протеста оппозиции, обвиняющие действующую власть в неспособности справиться с кризисом в Молдавии, на одной из улиц Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Полиция Молдавии предупреждает, что участники протеста партии "Шор" собираются пройти маршем по Кишиневу, из-за чего движение транспорта в центре молдавской столицы будет заблокировано.
Сторонники партии "Шор" в воскресенье проведут очередную акцию протеста перед зданием администрации президента. Начало мероприятия запланировано на 15.00 мск.
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"Сообщаем жителям столицы, что на основании последнего заявления, поданного в мэрию Кишинева представителями политической партии, сегодняшний митинг пройдет в форме марша, при этом несколько улиц в центре Кишинева будут перекрыты. Просим участников собрания во время следования оставлять подъездную полосу для движения транспортных единиц, особенно с приоритетным режимом движения", - сообщается в Telegram-канале полиции.
Бессрочная акция протеста партии "Шор", к которой присоединилась партия коммунистов, проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В середине октября полиция и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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